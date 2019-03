vor 34 Min.

Prägendes Gebäude in Unterbleichen soll erhalten bleiben

Diskussion um die spätere Nutzung des jetzigen Kindergartens. Die finanzielle Lage der Gemeinde Deisenhausen ist solide.

Von Emil Neuhäusler

Hervorragend besucht, auch von Frauen und jungen Leuten, wie Bürgermeister Norbert Weiß anmerkte, war die Bürgerversammlung im Gollmitzer-Haus in Deisenhausen. Von einer sehr guten Finanzlage der Gemeinde sprach Dieter Gumpinger, Leiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach. In der Diskussion stand die spätere Nutzung des jetzigen Kindergartens in Unterbleichen im Mittelpunkt.

Auch wenn 2018 zehn Geburten zwölf Todesfällen gegenüberstanden, entwickelte sich der Bevölkerungsstand nach den Ausführungen von Bürgermeister Weiß doch insgesamt positiv. Die Bevölkerung stieg vom Jahre 2000 bis zum Jahre 2018 von 1501 auf 1537 Einwohner an. Der Kindergarten wird derzeit von 44, die Grundschule Deisenhausen von 122 Kindern besucht. Die Mittelschule Krumbach besuchen 29 Kinder der Gemeinde.

Großes Lob zollte Weiß den Vereinen, die das Dorfleben mit „lebhaftem Brauchtum und Kulturle-ben“ bereichern.

Einen großen Stellenwert misst Weiß der Städtepartnerschaft mit zwei kleineren französischen Gemeinden im Gebiet Rhone-Alpes, rund 40 Kilometer nordöstlich von Lyon, zu. Im letzten Jahr wurde das 30-jährige Jubiläum hier in Deisenhausen gefeiert, vom 30. Mai bis 2. Juni dieses Jahres findet der Jubiläumsgegenbesuch in Frankreich statt.

Weiß bedauerte, dass der mit viel Mühe erarbeitete Energienutzungsplan in der Schublade verschwinden muss, da vonseiten der Bürger zu wenig Beteiligung stattfand. Anders ist es beim Gemeindeentwicklungs-konzept. Da gebe es konkrete Ergebnisse, so Weiß.

Der Gemeinderat habe inzwischen für die Umsetzung – vorgesehen ist der Start in diesem Jahr – Prioritäten gesetzt. Dann erwähnte Weiß die über das übliche Maß hinausgehenden Unterhaltungsmaßnahmen des Feldwegenetzes, wofür er später vonseiten mehrerer Versammlungsteilnehmer großes Lob erhielt. Positiv aufgenommen wurde, dass durch Nachbesserungen im Brandschutz die Vereine und die Allgemeinheit das Gollmitzer-Haus wieder uneingeschränkt nutzen können. Dass das Geld, dass die Gemeinde in den letzten Jahren in den Hochwasserschutz gesteckt hat, richtig angelegt ist, konnten die Bürger bei den Starkregenereignissen des letzten Jahres bereits erfahren. Eine weitere Verbesserung komme sicher nach der Fertigstellung der Hochwasserrückhaltebecken bei Ottobeuren hinzu. Innerorts steht noch der Ausbau des Hochwasserschutzes am Schildbach an. Der zur Verwirklichung angestrebte Erwerb der Teiche beim Glaserhof konnte nicht erreicht werden, aber die Absenkung des Wassers auf rund 60 Zentimeter Höhe. Gelungen sei jedoch der Grunderwerb zur Ausweisung eines Parkplatzes bei der Kirche in Oberbleichen, dessen Ausbau in Zusammenhang mit dem Gemeindeentwicklungskonzept realisiert wird.

Am Vereinsheim Bleichen, führte Weiß weiter aus, wurden die Tore und der Fassadenanstrich des westlichen Giebels zusammen mit den Vereinen erneuert. Als Nächstes steht in diesem Haus die Erneuerung der Heizungstechnik an.

Im Bereich des östlichen Ortsrands von Nordhofen wird die Straßenbeleuchtung ausgebaut und das Wohngebiet „Lauseler Grund III“ in Unterbleichen erschlossen. Befassen wird sich die Gemeinde mit der Standsicherheit der Stützmauer im Friedhof Deisenhausen, die entgegen dem augenscheinlichen Zustand wahrscheinlich mit hohen Kosten ertüchtigt werden muss.

Keine Einwände gab es vonseiten der anwesenden Bürger gegen das Vorhaben, den Kindergarten in Unterbleichen aufzugeben und dafür einen neuen Kindergarten mit Kinderkrippe bei der Grundschule in Deisenhausen zu erbauen. Ein großes Anliegen aber ist die Weiternutzung des Gebäudes in Unterbleichen. Dieses Haus gehöre zu Bleichen und darf nicht einfach zum Gewinn von Bauplätzen, so ein umlaufendes Gerücht, abgerissen werden. Derzeit gebe es laut Weiß noch keine Pläne für eine weitere Nutzung. Die Gemeinde werde sich zusammen mit Bleichern um eine vernünftige Verwendung bemühen. Der Umbau zu einem Mehrgenerationenhaus wäre eine Möglichkeit. Auf keinen Fall aber werde der Gemeinderat, so Weiß, dort ein Vereinsheim einrichten, wenn kein Bedarf dafür besteht. Ins Gespräch gebracht wurde auch die Möglichkeit eines Verkaufs zur Errichtung eines Geschäftes oder Büros.

Dieter Gumpinger, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, stellte die solide finanzielle Lage der Gemeinde Deisenhausen mit umfangreichem Zahlenmaterial detailliert vor. Die Rücklagen sind im letzten Jahr um 200000 Euro auf rund 3,7 Millionen Euro gewachsen.

