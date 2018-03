vor 19 Min.

Preiswürdige Wasserhähne und Bären

Künstlerinnen erhalten bei der Ausstellungseröffnung im Heimatmuseum den Mittelschwäbischen und den Krumbacher Kunstpreis. Beide sind mit 1500 Euro dotiert. Was die Werke interessant macht.

Von Annegret Döring

Künstlerische Viefalt ist seit Mittwoch wieder im Krumbacher Heimatmuseum zu bewundern, denn die inzwischen sehr renommierte jährliche Kunstausstellung des Kult-Vereins Krumbach hat wieder ihre Pforten geöffnet. Bei der Vernissage wurden auch zwei mit 1500 Euro dotierte Kunstpreise verliehen: der Mittelschwäbische Kunstpreis, gestiftet vom Landkreis Günzburg, und der Krumbacher Kunstpreis, gemeinsam gestiftet vom Kult-Verein, von der Stadt Krumbach und Lilo Sallinger. Die beiden Preisträgerinnen Barbara Mechler und Elisabeth Bader haben spannende Werke geschaffen, mit denen es sich lohnt in einen ganz individuellen Dialog zu treten.

Krumbacher Kunstpreis

„Warum präsentiert Elisabeth Bader ein Arsenal merkwürdiger Gestalten? Und warum nennt sie 21 seltsame Dinge ein Arsenal? Sind es Waffen aus der Welt der Sternenkrieger? Abformungen von Kröten? Fantasiegebilde? Oder doch eher Wasserhähne? Sind Wasserhähne leicht? Können Wasserhähne aus Papier sein? Ist ein Wasserhahn ein Wasserhahn, wenn nichts durch ihn fließt? Braucht der Wasserhahn das Wasser zum Leben? Oder lässt ihn das Wasser kalt? Wann haben Sie zum letzten Mal einen Wasserhahn montiert? Können Wasserhähne Waffen sein? Wenn sie Armaturen sind, wovor schützen sie uns? Werden unsere Kinder mit Wasserpistolen aufeinander schießen? Oder werden sie um Wasser mit Pistolen aufeinander schießen?“, das sind nur einige Fragen, die Wolfgang Mennel vom Kult-Verein Krumbach in der Laudatio zum Krumbacher Kunstpreis in den Raum stellte – die sich auch Besucher beim Betrachten des Kunstwerks aus 21 Abformungen einer Einhebel-Mischbatterie stellen konnten. Eine eindeutige Antwort kann auch die in Augsburg lebende 1978 geborene Künstleruin und studierte Kunst- und Sonderpädagogin nicht geben. Doch sie liebt es, solche Denkprozesse mit ihrer Kunst in Gang zu setzen, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mittelschwäbischer Kunstpreis

Eine Kunst ist es, wie Barbara Mechler Bären und dem Beeren Sammeln spielt. Zwei großformatige Arbeiten zeigen einen Bären, der von weitem fotografisch in eine Schneelandschaft gebettet anmutet und anderersits ein ebenso realistisch wirkendes Kleinkind, mit einem brustbeutelartigen Umhängetäschchen um den Hals, ein Eimerchen tragend. In ihrer Farbigkeit von blau und rosa/pink haben sie einen Retro-Charakter. Der rührt daher, dass die Künstlerin Buchseiten aus den 60-ern als Collageelemente verwendet hat, was man aber erst bei genauerem Hinsehen bemerkt. Die 1964 geborene Sozialpädagogin und Philosophin verwendet in ihrer ganz eigenen Technik aber auch Kunstfell für das Fell des Bären hinter Acrylglas und malt in ihrer ganz eigenen Technik zusätzlich von hinten auf die Acrylglas-Deckschicht der Werke. Alle Schichten verschmelzen schließlich zu dem von Weitem fast fotorealistischen Eindruck der Bildwerke. Direkt neben den großformatigen Arbeiten hängen mehrere kleinere im gleichen Farbraum gehaltene Schöpfungen. Sie verdeutlichen die Auseinandersetzung mit dem Thema Bär/wildes Tier und Kind/Gefahr. Kind und Bär kommen sich dabei illusorisch gefährlich nah und doch wird eine fast spielerische Leichtigkeit in den Szenen erkennbar, wo der Bär auch mal aus einem Ball balanciert. So spielt Barbara Mechler nicht nur mit Materialien und Techniken, sondern auch mit ästhetischen Konzepten und gehe dabei weit über das Handwerkliche hinaus, erklärte Mennel in der Werkerläuterung bei der Vernissage zur Ausstellung vor zahlreich erschienenem Publikum im Krumbacher Heimatmuseum.

Die Jury

Natürlich kamen bei der Preiverleihung auch die offiziellen Redner zu ihrem Auftritt, allen voran Museumsleiterin und Gastgeberin Anita Roth, die erzählte, das über 350 Werke für die Ausstellung eingereicht wurden. Ihr Dank ging an die Mitglieder des Kultvereins, die von der Ausschreibung über die Auswahl und Besetzung der Jury bis hin zum Hängen der Werke viel Arbeit mit der Schau hatten. Die Jury war besetzt mit den Künstlern Tino Baumann (Krumbach), Burga Endhardt (Frauenstetten), Marc Hautmann (Ulm),Bernd Rummert (Konradshofen) sowie Andrea Kaeuffer vom Kult-Verein (Langenhaslach).

Der Landrat

Landrat Hubert Hafner bewunderte die Arbeit des Kult-Vereins, diese vielfältige Schau mit 63 ausgestellten Werken auf die Beine gestellt zu haben und würdigte die teilnehmenden Künstler für deren Bereicherung für die Familien- und Kinderregion. Bezugnehmend auf ein Tucholsky-Zitat wünschte er den Besuchern viele Gänsehautmomente mit der Kunst.

Der Bürgermeister

Bürgermeister Hubert Fischer freute sich in seiner Rede, dass Krumbach mit dieser renommierten Ausstellung ein Kristallisationskern sei, wo sich Kunst entwickeln könne. Mit dem Heimatmuseum habe man einen Treffpunkt für Kunst und Künstler, wo man stets neue Ideen sehen könne.

Lila Fogelstaller vom Kult-Verein schließlich nannte die Preisträger und dankte Museumsleiterin Roth für die Hilfe bei der Vorbereitung der Schau.

Die Musiker

Musikalisch umrahmt hat die Vernissage das Duo Jonas Lackmann (Fender Rohdes-Piano) und Peter Henzler (Trompete/Flügelhorn) mit „Georgia“ und „What a Wonderful World“ und einem derzeit von Katie Mellua gesungenen Song.

Die Ausstellungsdauer

Die Ausstellung „Kult Kunst 2018“ ist noch bis Sonntag, 15. April, im Mittelschwäbischen Heimatmuseum zu sehen, immer von Do.-So. von 14-17 Uhr. Am Samstag, 24.3.2018 um 14.30 gibt es eine Führung mit Wolfgang Mennel. Am Ostermontag, 2. April, ist zusätzlich geöffnet.

