Premach: Traktor rutscht in Graben, Pflanzenschutzmittel gelangt in Gewässer

4000 Liter kontaminiertes Wasser in einem Graben: Die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach war am Mittwoch mehrere Stunden im Einsatz. Ursache für die Probleme war ein Traktor der von Fahrbahn ankam.

Am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach aufgrund auslaufender Betriebsstoffe Richtung Premach alarmiert. Vor Ort zeigte sich, so der Bericht der Feuerwehr, dass ein Traktor seitlich von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Graben zum stehen gekommen war.

Bei diesem Unfall war der Tank der mitgeführten Spritze gerissen und Pflanzenschutzmittel lief in einen Gewässergraben. Die Feuerwehr Bayersried war viereinhalb Stunden zur Absicherung vor Ort, staute den Graben an und pumpte rund 4000 Liter kontaminiertes Wasser in einen separaten Tank um. Zeitweise war zusätzlich die Feuerwehr Krumbach mit einem Rüstwagen im Einsatz. Vor Ort war die Polizei und das Wasserwirtschaftsamt, teilt die Feuerwehr abschließend in ihrem Bericht mit.

Betrunken zur Kreisklinik: Am Dienstag gegen 13 Uhr berichtete der Sicherheitsdienst der Kreisklinik Krumbach der Polizei über einen Mann, der dort im Eingangsbereich „Ärger machen“ würde. Eine hinzugerufene Streife der Polizei konnte feststellen, dass diese Person unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Dies bestätigte ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest. Da der Mann mit einem Krankenfahrstuhl zur Kreisklinik gefahren war, musste, wie die Polizei weiter berichtet, bei dem 59-jährigen eine Blutentnahme angeordnet werden, da der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr vorlag. Den 59-jährigen erwartet eine entsprechende Anzeige. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Sachbeschädigung auf Baustelle: In der Zeit von Mittwoch, 26. Mai, 17 Uhr, bis Montag, 31. Mai, 7.30 Uhr, wurden auf einer Baustelle in der Augsburger Straße in Ziemetshausen mehrere sogenannte Odenwalddeckenelemente beschädigt. Unbekannte Täter schnitten, beziehungsweise kratzten laut Polizei Buchstaben in diese Elemente. Der Schaden wurde mit rund 1.500 Euro angegeben. Zeugenhinweise an die Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905111.

Unfallflucht: Am Dienstag, um 15.20 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2024 im Bereich des nördlichen Ortseingangs von Langenhaslach zu einem Streifzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 19-Jähriger befuhr zur Unfallzeit die Staatsstraße 2024 von Neuburg kommend in Richtung Langenhaslach. An der Einmündung zur Kirchsteigstraße wollte er laut Polizei nach links in diese einbiegen. Als er den Blinker setzte und nach links einlenkte, hörte er von hinten ein Motorrad heranfahren, dessen Fahrer ihn überholen wollte. Der 19-Jährige lenkte nach rechts, konnte aber einen Streifzusammenstoß, so die Polizei, nicht verhindern. Der unbekannte Motorradfahrer kam nicht zu Sturz und setzte seine Fahrt auf dem links neben der Staatsstraße 2024 verlaufenden Radweg fort, ohne seinen Verpflichtungen nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugenhinweise an die Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111. (AZ)