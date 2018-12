12:00 Uhr

Priester seit 50 Jahren: „Der Mächtige hat Großes an mir getan“

Der Abt des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz in Österreich, ein ehemaliger Schüler von Pater Gerhard Löffler im damaligen Oblatenkonvikt in Kulmbach, hielt die Festpredigt in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild.

Pater Gerhard Löffler aus Maria Vesperbild ist seit 50 Jahren Priester.

Von Peter Voh

Ein beliebter und in seinem Glauben tief verwurzelter Geistlicher der Wallfahrt Maria Vesperbild feierte am Samstag das 50-jährige Priesterjubiläum. Die Rede ist von Pater Gerhard Löffler OMI, der bereits seit vier Jahrzehnten in der Wallfahrt oberhalb von Ziemetshausen mit großer Hingabe seinen Dienst versieht. In einem eindrucksvollen Einmarsch mit mehr als einem Dutzend Amtsbrüder und von Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart sowie dem Abt von Heiligenkreuz im Wienerwald, Maximilian Heim O.Cist, geleitet, zog der Jubilar in seine Kirche ein. Reichart wünschte Pater Löffler, dass der zu den 50 Jahren als Priester noch viele Jahre im Weinberg des Herrn mitwirken könne.

Der im Oktober 78 Jahre alt gewordene gebürtige Bamberger wuchs in der Nähe von Kronach auf und trat nach dem Abitur dem Oblatenorden bei. Dort leitete er später das Priesterseminar im Oblatenkonvikt in Kulmbach und konnte, so der Festredner Abt Dr. Maximilian Heim, seine musikalischen und künstlerischen Talente voll einbringen. Der Klostervorsteher weiß dies – war er doch einer von seinerzeit 26 Seminaristen bei Gerhard Löffler.

In seiner Festpredigt sprach der Abt der Zisterzienserabtei unweit von Wien von einer Gnade Gottes und einem Grund zur Freude, wenn einer den 50. Jahrestag seiner Weihe zum Priester erleben darf. Und er gebrauchte die Worte des Gefeierten, die dieser von der Gottesmutter Maria übernommen hat: „Der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.“

Den Segen erhielt er in einer aufregenden Zeit

Es war ein aufregendes Jahr 1968, als Pater Löffler vom damaligen Bamberger Erzbischof Schneider in seiner Heimatgemeinde zum Priester geweiht wurde. Vieles war damals innerkirchlich und gesellschaftlich in Gärung. „Sicherlich könntest Du, Pater Gerhard, jetzt viel mehr von dieser damaligen Zeit erzählen“, sagte Abt Maximilian. Im Hinblick auf das Geheimnis der persönlichen Berufung von Gerhard Löffler konstatierte der Redner, dass der Glaube Mariens an Gott auch bei ihm aufgeleuchtet sei, als dieser seinen „Ich bin bereit“ zum Ruf in die besondere Nachfolge Christi gesprochen habe. Schließlich war Hingabe auch das Schlüsselwort von Löffler. Das bedeute, sich nicht bedienen zu lassen, sondern selber zu dienen. Und dies gelte bei dem stets fröhlichen Pater bis heute in seiner Tätigkeit in der Wallfahrt Maria Vesperbild – ob als Priester, als Betreuer der Wallfahrer, als Leiter des Wallfahrtschores oder als Verantwortlicher für die jährlich begeisternden Blumenteppiche in der Mariengrotte und als Antriebsmotor für den jährlichen Adventsbasar. Der Festredner dankt seinem früheren Mentor für seine geistliche Vaterschaft und auch im Namen der vielen Menschen, die der in den fünf Jahrzehnten begleitet hat. „Warum wird Dein Dienst so geschätzt?“, fragte Abt Heim und sagte: „In erster Linie doch deshalb, weil die Menschen spüren, dass durch Dich ein Anderer wirkt. Der allmächtige und gnädige Gott hat Großes auch an Dir getan, hören wir nicht auf, ihn zu preisen, ihm zu danken.“

Kreisdekan Klaus Bucher sprach die Fürbitten, der Wallfahrtschor, von Benefiziat Jürgen Ammerschläger geleitet, schmetterte „Sanctum, o sanctum in excelsior“ von der Empore herab in das Kirchenschiff. Pater Gerhard Löffler dankte am Seitenaltar der Gottesmutter Maria für alles, was sie ihm widerfahren ließ und Gutes an ihm getan habe.

Unter festlichem Glockengeläut zogen die Geistlichen mit dem Jubilar schließlich zum weltlichen Empfang in das Pilgerhaus. Die Musikvereinigung Ziemetshausen mit Dirigent Andreas Reiter hat Pater Löffler mit der „Hymne an die Freude“ begrüßt, Reiter versicherte dem Gefeierten, dass alle mit großer Freude gekommen seien, um für ihn zu musizieren. Löffler bedankte sich in Anwesenheit vieler Gläubigen für den sehr persönlich gehaltenen Empfang und durfte dann die schier zahllosen Glückwünsche zu seinem Priesterjubiläum entgegennehmen.

