Programm der Stadt Krumbach für die Freizeit

Quartiersmanagement ruft Wettbewerb für die Ferien ins Leben

Was tun in den Osterferien? Da alle nach wie vor zu Hause bleiben, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen, kann das Freizeitprogramm der Stadt Krumbach in der geplanten Form leider nicht stattfinden. Deshalb haben sich Jugendpflege, Familienstützpunkt und Quartiersmanagement Krumbach überlegt, den Familien ein alternatives Programm zu bieten.

Während der Osterferien wird ein Wettbewerb mit täglichen Kreativ-Aufgaben ins Leben gerufen. Jeden Tag wird in der Zeitung und auf den Instagram- und Facebookseiten von Quartiersmanagement und Jugendpflege eine Aufgabe gestellt, deren Ziel es ist, einen Buchstaben kreativ zu gestalten.

Schön wäre es, wenn möglichst viele ihre täglichen Kunstwerke teilen. Entweder direkt auf Instagram unter dem Stichwort #kruchallenge20 oder per Mail an b.baumann@pro-arbeit.info. Am Ende entsteht daraus eine Collage mit dem Lösungswort. Und wer weiß, wenn sich die Teilnehmer viel Mühe geben, kann aus den eingesandten Kunstwerken ja auch ein Beitrag für die Krumbacher Kunstnacht werden.

Wer bis Ostersonntag alle Buchstaben gesammelt hat, muss nur noch das Lösungswort herausfinden und die Collage aller Fotos bis zum Ende der Ferien ans Quartiersmanagement schicken, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Zu gewinnen gibt es Freibadkarten, Gutscheine zum Eis essen und für Krumbacher Buch- und Spielwarenhandlungen. Denn so sehr wir uns bemühen, die Zeit zu Hause möglichst abwechslungsreich zu gestalten, ist die Vorfreude auf einen Freibadbesuch oder einen Bummel mit Freunden durch die Krumbacher Innenstadt und einen gemeinsamen Eisbecher riesig.

Los gehts am Montag, den 6.April mit der genauen Anleitung und dem ersten Buchstaben in der Zeitung, auf Instagram und auf Facebook. (zg)

