Prozess endet nach "Deal" schnell: Bewährungs- und Geldstrafen für Apotheker

Nach einer Verfahrensabsprache gestehen die zwei Apotheker aus Jettingen und dem Kreis Augsburg, dass sie ohne Genehmigung Arzneimittel hergestellt und verkauft haben.

Von Alexander Sing

Nach langen Ermittlungen fand am heutigen Mittwoch das Strafverfahren gegen einen Apotheker aus dem Landkreis Günzburg sowie dessen Frau und Schwager, der eine Apotheke im Kreis Augsburg betreibt, statt. Die Verhandlung am Amtsgericht Günzburg begann mit einem sogenannten Rechtsgespräch, in dem Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ausloteten, unter welchen Umständen die Angeklagten ein Geständnis ablegen würden.

Es kam schließlich zu einem "Deal", der eine aufwendige Beweisaufnahme mit zahlreichen Zeugen überflüssig machte. Die Angeklagten gestanden die Taten so, wie sie angeklagt waren. Der Pharmazeut, der bis November 2019 eine Apotheke in Jettingen-Scheppach betrieben hatte, und sein Schwager gaben zu, unerlaubt Arzneimittel hergestellt und verkauft zu haben. Gegen die Ehefrau des Angeklagten wurde das Verfahren diesbezüglich eingestellt. Sie und ihr Mann räumten allerdings ein, zu Unrecht einen Doktortitel geführt zu haben.

Prozess in Günzburg: Gericht verurteilt Apotheker

Das Gericht verhängte gegen den Apotheker eine Bewährungsstrafe von einem Jahr, sein Schwager erhielt neun Monate. Die Ehefrau muss eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 18.000 Euro zahlen.

Ein ausführlicher Bericht zum Prozess folgt.

