vor 33 Min.

Qualität im Geiger-Automotive-Zweigwerk in Ziemetshausen

Plus Das Zweigwerk der Geiger Automotive GmbH in Ziemetshausen setzt auf hohe Qualität im gehobenen Fahrzeugbau. Die Firma hat eine bewegte Zeit hinter sich.

Von Hans Bosch

„Gut aufgehoben“ fühlt sich die Geiger Automotive GmbH bei ihrer japanischen „Mutter“, der Sanoh Industrial Co. Ltd. mit Sitz in Tokio. Gleiches gilt für Werkleiter Thomas Greiner, der dem Autozulieferer mit seinen 160 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 23 Millionen Euro seit zwei Jahren vorsteht und seine wichtigste Aufgabe darin sieht, „Ruhe“ in das Unternehmen zu bringen und „den kontinuierlichen Wachstumskurs erfolgreich zu begleiten“.

