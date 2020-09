vor 21 Min.

Radfahrer gestürzt: Polizei sucht Verursacher von Dieselspur

Ein Pedelecfahrer hat sich bei einem Sturz in Langenhaslach verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher einer Dieselspur, die bis nach Neuburg an der Kammel reichte.

Ein 46-jähriger Pedelecfahrer ist am Donnerstag in Langenhaslach wegen einer Dieselspur gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße „Am Kirchle“ abbiegen, als er auf der Dieselspur ausrutschte. Den Schaden am Rad schätzt die Polizei auf rund 200 Euro.

Dieselspur führte von Langenhaslach bis nach Neuburg an der Kammel

Die Dieselspur führte laut den Beamten wohl von Langenhaslach bis nach Neuburg an der Kammel. Unabhängig vom Sturz des Radfahrers waren die Feuerwehren und die Straßenmeisterei zeitgleich mit der Absicherung und Beseitigung der Spur beschäftigt. Die Polizei ermittel und bittet unter der Telefonnummer 08282/905-0 um Hinweise zum Verursacher der Dieselspur. (mn)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen