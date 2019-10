18:22 Uhr

Radfahrerin stößt mit Bus zusammen

Beim Abbiegen übersah eine 53-jährige Radfahrerin in Ursberg einen Bus und stieß mit diesem zusammen. Doch die Frau hatte Glück. (Symbolbild)

Beim Abbiegen übersah eine 53-jährige Radfahrerin in Ursberg einen Bus und stieß mit diesem zusammen. Doch die Frau hatte Glück.

Am vergangenen Donnerstag war eine 53-jährige Radfahrerin kurz nach 8 Uhr mit ihrem Rad auf der Dominikus-Ringeisen-Straße in Ursberg unterwegs. Als die Radfahrerin von dort in den Ignaz-Dietrich-Ring einfahren wollte, übersah sie einen von links kommenden Omnibus.

Frau wurde ins Krankenhaus nach Krumbach gebracht

Laut Polizei fuhr die Radfahrerin anschließend gegen die hintere rechte Seite des Busses und stürzte. Die Frau kam zur ärztlichen Versorgung einer Handgelenksfraktur ins Klinikum Krumbach. Zu ihrem Glück trug die Frau einen Fahrradhelm, der zwar beim Aufprall beschädigt wurde, seine Trägerin jedoch vor schlimmeren Verletzungen bewahrte. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. (zg)

Themen folgen