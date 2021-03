Ramona Kuen aus Edenhausen ist am Samstag wieder im TV zu sehen

vor 3 Min.

Die Ernährungsberaterin Ramona Kuen, die schon in der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ zu Gast war, ist am Samstag wieder im TV zu sehen.

Plus Die Ernährungsberaterin Ramona Kuen aus Edenhausen ist am Samstag im TV zu sehen. Dann geht es für sie ausnahmsweise nicht um Essen, sondern um fünf goldene Ringe und ein großes LED-Spielfeld.

Von Thomas Niedermair

Nach der Sendung „Die Küchenschlacht“ im ZDF ist die bekannte Köchin Ramona Kuen aus dem Krumbacher Ortsteil Edenhausen am Samstag wieder einmal im Fernsehen zu sehen – und diesmal nicht alleine. Mit dabei hat sie eine Freundin. Und statt ums Kochen geht es diesmal um fünf goldene Ringe und ein großes LED-Spielfeld.

Groß war die Freude bei Kuen, als sie im September 2020 ihr Kochstudio in Edenhausen nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen neu eröffnen konnte. Danach konnte die Kinesiologin und Ernährungsberaterin ihr Wissen als Expertin für pflanzenbasierte Bio-Kost zunächst kurzzeitig wieder in Kursen vermitteln, ehe im Dezember damit erneut Schluss war.

„Es lief bis dahin recht gut, aber dann kam der zweite Lockdown“, erzählt die aus der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ bekannte 30-Jährige, deren Leidenschaft für vegane und vegetarische Gerichte auch in zahlreichen Youtube-Videos zum Ausdruck kommt. Noch kurz vor dem harten Lockdown aber hat sie ihre heimische Wirkungsstätte, „Ramona’s Kochstudio der KarmaKüche“, verlassen und sich nach Hamburg begeben, um mit einer Freundin, der 24-jährigen und ebenfalls aus Edenhausen stammenden Carolin Fischer, an der TV-Show „5 Gold Rings“ teilzunehmen. Am kommenden Samstag, 13. März, wird die Sendung auf Sat.1 ausgestrahlt.

Ramona Kuen aus Edenhausen ist bei einer Spiel-Show auf Sat.1 zu sehen

„5 Gold Rings“ basiert auf einer niederländischen Spiel-Show, deren Konzept sowohl vom britischen als auch – durch Sat.1 – vom deutschen Fernsehen aufgegriffen und übernommen wurde. Fünf goldene Ringe, ein großes LED-Spielfeld im Studioboden und vier Kandidaten stehen bei dieser TV-Show im Mittelpunkt. „Die Sendung wurde Anfang Dezember 2020 in Hamburg aufgezeichnet“, erzählt Kuen. „In der jeweils einstündigen Sendung wird Wissen zu allen möglichen Themenbereichen, wie etwa Politik, Sport, Geografie oder Musik, abgefragt. Glück spielt dabei auch eine Rolle.“ Dabei treten zwei Kandidatenpaare aus je zwei Personen gegeneinander an.

In fünf Runden werde das Sieger-Duo ermittelt, informiert die TV-erfahrene Ernährungsberaterin, die seit 2017 vegetarische und vegane Kochkurse gibt, was seit Beginn der Corona-Pandemie aber natürlich nur bedingt und zeitlich befristet möglich war. In jeder Spielrunde werden unvollständige Dinge gezeigt, wie etwa Landkarten. Die Fragen des Moderators müssen die Teilnehmer dann mit verschieden großen Ringen beantworten, die – nach Möglichkeit an der richtigen Stelle – auf die LED-Felder im Studioboden gelegt werden.

"5 Gold Rings": TV-Sendung wird am Samstag um 16 Uhr ausgestrahlt

„Wenn zum Beispiel Thüringen gesucht wird, werden die Ringe dorthin gelegt, wo man annimmt, dass sich in diesem Feld Thüringen befindet“, erklärt Kuen. Die Anzahl der Versuche ist allerdings begrenzt, denn bei jedem Fehler verlieren die Kandidaten einen der fünf Ringe.

Zu gewinnen gibt es für das Sieger-Duo bei „5 Gold Rings“ auch etwas, denn bei Erfolg kann ein mit jeder Runde steigender Geldbetrag erzielt werden. „Bevor die Sendung ausgestrahlt wird, herrscht für uns Schweigepflicht“, betont Kuen, „und zwar sowohl über unsere Gegner als auch darüber, wer in dieser Sendung gewonnen hat. Wir dürfen das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.“

Wie die beiden jungen Frauen aus Edenhausen bei der Unterhaltungs-Show abgeschnitten haben, kann also am Samstag um 16 Uhr im Fernsehen auf Sat.1 überprüft werden. Vor allem aber hofft die begeisterte Köchin Ramona Kuen, die den zweiten Lockdown mit Speiseangeboten zum Mitnehmen zu überbrücken versucht, dass sich möglichst bald auch für ihr Kochstudio wieder mehr Normalität und erfreulichere Öffnungsperspektiven ergeben werden.

