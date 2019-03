Raser und Falschparker: Thannhausen stellt über 700 Knöllchen aus

Plus Die Anzahl der Verstöße geht leicht zurück. Warum die Stadt trotz vieler Verwarnungen und Bußgelder nichts daran verdient.

Die Gesamtzahl klingt gewaltig: Insgesamt 758 Bescheide für Bußgelder und Verwarnungen verschickte die Stadt Thannhausen im vergangenen Jahr für Verstöße im Straßenverkehr. Das entspricht durchschnittlich zwei Bescheiden täglich. Doch im Vergleich zu den Vorjahren ist die Anzahl gesunken, sagte Bürgermeister Georg Schwarz bei der Vorstellung der Zahlen in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses: „Die Kontrollen zeigen wohl Wirkung.“

Der größte Teil der Verwarnungen wurde im ruhenden Verkehr ausgesprochen – in den meisten Fällen also für Falschparker. 417 Knöllchen wurden für derartige Verstöße ausgestellt. Aber auch in diesem Punkt zeichnet sich laut Bürgermeister eine Besserung ab: „Es wird nicht mehr so viel kriminell geparkt wie früher.“ Der Bürgermeister sagte unserer Redaktion gegenüber, dass es früher etwa viele Fälle gab, in denen Fahrer ihr Auto in den Bus-Buchten der Stadt geparkt hätten. Dieses Problem habe sich weitgehend gelöst.

Wie Monika Wiesmüller-Schwab (CSU) anmerkte, gebe es dennoch einige neuralgische Punkte in der Stadt, an denen gehäuft wild geparkt wird. Genaue Orte nannte sie in der Sitzung nicht – sie verständigte sich darauf, das Thema mit dem Bürgermeister unter vier Augen zu besprechen. „Ich werde das dann weitergeben, damit an diesen Stellen häufiger kontrolliert wird“, sagte Schwarz.

Besonders viele Verstöße im Winter

Auch im fließenden Verkehr zeichnet sich eine Beruhigung ab. Insgesamt 314 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wurden im vergangenen Jahr erfasst. Bemerkenswert sei laut Schwarz, in welchen Monaten die größte Zahl der Verstöße – in den meisten Fällen Überschreitungen des Tempolimits – festgestellt werden. Spitzenreiter sind die Monate Januar mit 63 Verwarnungen und zwei Bußgeldern sowie der November mit 56 Verwarnungen und einem Bußgeld.

Im Sommer wurden dagegen wesentlich seltener Verstöße festgestellt. Spitzenreiter ist hier der Juni mit 46 Verwarnungen und einem Bußgeld. Im Juli beträgt der Wert 30 Verwarnungen und ein Bußgeld. Absolutes Schlusslicht ist der Monat August mit jeweils einer Verwarnung und einem Bußgeld – diese niedrige Zahl lässt sich aber mit den Sommerferien erklären.

Wie Bürgermeister Schwarz erklärt, seien Raser etwa in der Bahnhofstraße ein Problem: „Dort gibt es immer wieder einige geistige Tiefflieger, die mit hohen Geschwindigkeiten oder röhrenden Motoren angeben wollen.“ Ihm sei auch zugetragen worden, dass Motorradfahrer teils nur auf dem Hinterreifen an den Cafés vorbeifahren, um Eindruck zu schinden. Als große Belästigung empfindet Schwarz auch manipulierte Auspuffanlagen, die beim Fahren ein lautes Knallen erzeugen. „Wer so einen Fahrer sieht, soll sich das Kennzeichen aufschreiben und das der Polizei melden. Das haben in der Vergangenheit bereits einige Anwohner gemacht.“

Die Stadt zahlt bei den Bußgeldern drauf

Entgegen der allgemein verbreiteten Meinung, Städte könnten mit Bußgeldern ihren Haushalt aufbessern, läuft es in Thannhausen auf ein Minusgeschäft hinaus. Die Gesamteinnahmen betragen zwar rund 11.700 Euro – dem gegenüber stehen aber hohe Ausgaben. Bearbeitungskosten, Arbeitsstunden im Außendienst, Software-Gebühren … viele Punkte schlagen auf der Ausgaben-Seite zu Buche. Allein die Portokosten für versandte Briefe betragen mehr als 500 Euro.

So kommt die Stadt letztendlich auf ein Minus von rund 2000 Euro. Ein Verlustgeschäft, das allerdings nicht umsonst ist – denn der Verkehr soll durch diese Maßnahmen sicherer werden. Und wie sich aktuell abzeichnet, scheint das Vorhaben erfolgreich.