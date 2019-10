vor 57 Min.

Raser verursacht Unfall bei Niederraunau

Beim Beschleunigen mit seinem hoch motorisierten Boliden geriet ein Autofahrer ins Schleudern und in den Gegenverkehr.

Von Annegret Döring

Ein empfindliches Bußgeld erwartet laut Polizei einen Raser, der am Mittwoch gegen 17.25 Uhr bei Niederraunau einen Verkehrsunfall verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 30-jähriger Autofahrer mit einem hochmotorisierten Fahrzeug auf der B 16 in Richtung Süden unterwegs. Am Ortsausgang von Niederraunau beschleunigte er bei regennasser Fahrbahn nach Angaben der Polizei zu schnell, weshalb das Heck ausbrach und er die Kontrolle über den Pkw verlor. Bevor das Fahrzeug in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam, touchierte es noch einen entgegen kommenden Pkw. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. (adö)

