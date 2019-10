14:20 Uhr

Rauchentwicklung im Seniorenzentrum in Krumbach

Die Brandmeldeanlage des Rotkreuz-Altenheims hatte am Mittwoch ausgelöst. Außerdem führte die Polizei Fahrradkontrollen durch und nahm einen Verkehrsunfall in Krumbach auf.

Geringer Sachschaden, ausgehend von einer eingeschalteten Herdplatte. Was die Polizei außerdem zu tun hatte.

Durch Rauchentwicklung im Rotkreuzaltenheim hat am Mittwoch gegen 17.05 Uhr die Brandmeldeanlage des Gebäudes in der Rotkreuzstaße in Krumbach einen Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnte leichter Rauch aus einem Aufenthaltsraum im zweiten Obergeschoss festgestellt werden, weshalb einige Bewohner aus diesem Bereich vorsorglich in Sicherheit gebracht wurden. Die anschließende Überprüfung ergab, dass in dem Aufenthaltsraum, der von den Bewohnern genutzt wird, eine Herdplatte eingeschaltet war. Auf dieser lag eine Glasplatte mit Abstandshaltern aus Plastik, welche angeschmort waren und den Rauch verursachten. Es entstand nach Angaben der Polizei nur geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Fahrradkontrollen der Polizei auf dem Schulweg

Um die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen, hat die Polizeiinspektion Krumbach am Mittwoch zu Unterrichtsbeginn in der Jochnerstraße eine Kontrolle durchgeführt. Insgesamt waren es an die hundert Schüler, deren Fahrräder überprüft worden sind. Bei 23 Fahrrädern konnten Mängel festgestellt werden. Beim überwiegenden Teil der Fahrräder war die Beleuchtung mangelhaft. Die Schüler erhielten eine entsprechende Belehrung. Ob die Aktion erfolgreich war, wird sich bei der nächsten Kontrolle zeigen. Gerade die Eltern sollten in der kommenden „dunklen“ Jahreszeit darauf achten, dass die Beleuchtung an den Rädern ihrer Kinder angebracht ist und funktioniert, mahnt die Polizei.

Pkw stößt mit Radfahrer zusammen – Zeugenaufruf

Leicht verletzt worden ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.35 Uhr im Kreisverkehr an der B 16 in Krumbach. Wie die Polizei berichtet stieß der Radfahrer mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammen. Dieser wollte von der Hans-Lingl-Straße ins Höllgehau abbiegen. Der genaue Unfallhergang war nicht eindeutig zu ermitteln, da die Angaben der Beteiligten laut Polizei voneinander abweichen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, können sich mit der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 in Verbindung setzen.