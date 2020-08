vor 37 Min.

Rauchentwicklung in Ursberger Heizkraftwerk

Rauchentwicklung in einem Heizkraftwerk des Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werks: Am Samstag kam es in Ursberg zu einem Feuerwehreinsatz.

Warum es im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk zu einem Feuerwehreinsatz kam. Im Einsatz war auch die Schwestern- und Werkfeuerwehr.

Ein technischer Defekt hat am Samstag, gegen 11.15 Uhr im Heizkraftwerk des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) zu einer Rauchentwicklung geführt.

Durch die automatisch Brandmeldeanlage wurden die Schwestern- und Werkfeuerwehr des DRW, die Feuerwehr aus Bayersried-Ursberg-Premach sowie Kräfte des Rettungsdienstes nach Ursberg alarmiert. In der Folge wurde auch die Feuerwehr aus Oberrohr nachalarmiert, die allerdings in Bereitstellung verbleiben konnte. Ein Anlagenteil einer Notstromversorgung hatte sich, so heißt es in der Pressemitteilung des DRW, überhitzt und verschmorte.

Mit Hilfe von eines CO2-Löschers wurde das Bauteil gekühlt und mit einem Drucklüfter der betroffene Bereich entraucht. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. (zg)

