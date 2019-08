12:36 Uhr

Reifen in Thannhausen aufgestochen

An einem Auto wurden in Thannhausen zwei Reifen aufgestochen.

In der Nacht vom auf den 22. August gegen 10 Uhr wurden von einem unbekannten Täter in der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen an einem Pkw zwei Reifen aufgestochen, teilte die Polizei mit. Zudem wurden 16 Säcke Streugut vor der dortigen Schule aufgeschlitzt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Krumbach unter 08282/905-0 entgegen. (pm)

