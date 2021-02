vor 40 Min.

Reifenstecher nahm sich in Nattenhausen ein Fahrzeug vor

Die Fälle im südlichen Landkreis Günzburg mehren sich, in denen ein Unbekannter Fahrzeuge beschädigt. Was diesmal geschah.

Schon wieder wurden an einem Fahrzeug im südlichen Landkreis Reifen zerstochen. Wie die Polizei berichtet hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 9. Februar, 16 Uhr und Mittwoch, 10. Februar, 15.30 Uhr im Grasigen Weg im Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen zwei Reifen eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zerstochen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefon Nummer 08282/9050 an die Polizei Krumbach wenden. (adö)

