vor 22 Min.

Renovierung des alten Rathauses

Alois Held bewirbt sich in Thannhausen für das Amt des Bürgermeisters

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten stellen wir in einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vor. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute stellen wir Alois Held vor. Er ist einer von drei Kandidaten, die sich für das Amt des Bürgermeisters in Thannhausen bewerben. Der langjährige Bürgermeister Georg Schwarz tritt nicht mehr an.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Weil sie mit mir einen aufrichtigen und zukunftsorientierten Bürgermeister aus der Mitte der Gesellschaft bekommen werden. Aufgrund meiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten mit Studium der Betriebswirtschaftslehre und der bisherigen Erfahrung im Thannhauser Stadtrat kann ich mich bestens für die vielfältigen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie den umfangreichen Aufgaben in der Stadt Thannhausen einbringen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Eine gute Nutzungslösung mit Renovierung des alten Rathauses finden sowie eine neue Tagespflegeeinrichtung in Thannhausen ermöglichen, um so pflegende Angehörige zu unterstützen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Leider wird so vieles durch Bürokratie und Regularien nicht verwirklicht, verzögert und verteuert.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Der Raiffeisenplatz am Rathaus, dem Herzen der Stadt. Gerne bin ich aber auch an der Mindel unterwegs oder drehe ein paar Runden an der Wakeboardanlage.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Den Leipziger Thomaskantor Johann Sebastian Bach wegen seines Kompositionsstils – vielleicht bekäme ich eine unvergessliche Orgelstunde … (zg)

Themen folgen