Rentner schießt in Krumbach auf Taube und trifft Fenster

In der Region ist im Schießsport das Luftgewehr verbreiteter als das Kleinkalibergewehr. Das hängt auch mit den Auflagen zusammen. In Krumbach nutzte ein Mann seine Waffe in der Öffentlichkeit. (Symbolfoto)

Polizei stellt das Kleinkalibergewehr des Mannes sicher. Tatort war die Hohlstraße in Krumbach.

Wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt die Krumbacher Polizei. Laut ihrem Bericht stellten am Sonntag gegen 22.15 Uhr Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße eine frische kreisrunde Beschädigung an einer Fensterscheibe fest. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde schnell klar, dass ein Geschoss die Ursache für die Beschädigung sein muss. Im Rahmen weiterer Ermittlungen am Montag, konnte die Polizei den Schützen finden. Es ist ein älterer Herr, der mit einem Kleinkalibergewehr aus seiner Wohnung auf eine Taube geschossen hatte. Diese hatte er laut Polizei jedoch verfehlt und stattdessen die Scheibe getroffen. Das Gewehr wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. (adö)

