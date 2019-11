24.11.2019

Riesenstollen, Plätzchen und viel Musik: So war es beim Plätzlesmarkt

Was beim Krumbacher Plätzlesmarkt alles geboten war.

Von Elisabeth Schmid

Ein Hauch von Weihnachten lag am Sonntag über dem Krumbacher Marktplatz. Zum Auftakt des jährlichen Plätzlesmarktes gab es wieder den 30 Meter langen Stollen. Gesponsert wurde der süße Traum von vier Krumbacher Bäckern. Die Bäckereien Jeckle, Kaiserbeck, Zitherbäck und Weindl buken diesen Weihnachtsstollen. Der Erlös des Stollenverkaufs kommt der Tafel zugute. Darüber hinaus gab es verschiedene Plätzchen, sie wurden von heimischen Vereinen, unter anderem auch von der Grundschule Krumbach, dem Kinderhort und der Mittelschule gebacken und zum Verkauf angeboten.

Drei Musikgruppen spielten

Plätzle und Stollen wurden von den Besuchern sehr geschätzt. Angeboten wurde auch Glühwein. Der Duft des Glühweines schwebte über den Marktplatz und machte Appetit. Für die weniger „Süßen“ gab es Deftiges. Auch Limo für die Kinder und andre antialkoholische Getränke waren dabei. Drei Musikgruppen sorgten für die musikalische Einstimmung auf die nahende Weihnachtszeit. Mit dabei waren die Krumbacher Jagdhornbläser, die Loopy Chicks (Musikcenter Krumbach) und Planet B.

Außerdem hatten die Besucher am Nachmittag noch Gelegenheit, in den Krumbachern Geschäften zu bummeln. Die Geschäfte hatten von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das Angebot der Geschäfte wurde von den Besuchern gerne angenommen.

Die Stadt Krumbach war am Sonntag so richtig belebt. Das schöne, milde Wetter an diesem Tag machte ein gemütliches Beisammensein auf dem Marktplatz möglich.

Themen folgen