vor 28 Min.

Riskantes Überholmanöver bei Edenhausen

Riskant überholt hat ein Kradfahrer am Mittwoch auf der B300 bei Edenhausen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein riskantes Überholmanöver führte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der B 300, Höhe Edenhausen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, teilte die Polizei mit. Zur Tatzeit befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die B300 in Fahrtrichtung Krumbach. Vor und hinter ihr hätten sich mehrere andere Fahrzeuge befunden, so die Angaben der Polizei. Sie bemerkte, dass hinter ihr ein Kradfahrer bereits im Begriff war, mehrere Fahrzeuge zu überholen. An einer unübersichtlichen Stelle überholte der unbekannte Kradfahrer auch ihren Pkw, obwohl ein Wohnmobil entgegenkam. Die 18-Jährige musste stark abbremsen, um dem Kradfahrer das Wiedereinscheren zu ermöglichen, damit dieser nicht frontal mit dem Wohnmobil zusammenstieß. Der Kradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Krumbach fort. Zeugen, die Angaben zu diesem Überholmanöver machen können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (pm)

