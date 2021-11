Frau aus Landkreis Günzburg baut Verkehrsunfall bei dichtem Nebel

Die Autofahrerin war in Richtung Krumbach unterwegs und hat den Straßenverlauf im dichten Nebel offenbar in der Ortseinfahrt Roggenburg falsch eingeschätzt. Wie hoch der Schaden ist.

Am frühen Freitagabend war gegen 17.10 Uhr eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis Günzburg auf der Staatsstraße 2019 von Weißenhorn in Richtung Krumbach unterwegs. Am Ortseingang von Roggenburg, in einer leichten Rechtskurve, kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen bepflanzten Grünbereich und erfasste mit ihrem Wagen ein Wegweiserzeichen.

Der Pkw wurde laut Polizei im Frontbereich komplett beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Sehr dichter Nebel und eine kurze Unaufmerksamkeit haben vermutlich zu dem Verkehrsunfall geführt, berichtet die Polizei. (AZ)