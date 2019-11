vor 26 Min.

Rollendes Bierfass prallt gegen Laster

Am frühen Dienstagvormittag rollt ein Bierfass vom Laster und prallt gegen einen vorbeifahrenden Sattelzug. (Symbolbild)

Am vergangenen Dienstag war der Fahrer eines Getränkelasters gegen 8.45 Uhr in der Augsburger Straße in Krumbach dabei, sein Fahrzeug zu beladen. Hierbei fiel ein leeres Bierfass von der Palette und rollte auf die Straße. Dort war zur gleichen Zeit eine Sattelzugmaschine mit Anhänger unterwegs. Dessen Fahrer konnte dem Fass nicht mehr ausweichen. Das Fass stieß deshalb frontal gegen die Stoßstange des Fahrzeuges, wobei laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. (zg)