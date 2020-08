09.08.2020

Rollerfahrerin bei Unfall bei Unterbleichen verletzt

Mehrere Unfälle gab es am Wochenende in Krumbach.

Eine Autofahrerin übersah die Zweiradfahrerin an einer Ausfahrt in die B 16. Was außerdem bei zwei Unfallfluchten in Krumbach herauskam.

Zu einem Unfall mit einer Rollerfahrerin ist es am Freitag an der B16 bei Unterbleichen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 13 Uhr eine 56-jährige Rollerfahrerin auf dem Radweg neben der Bundesstraße 16 in Richtung Norden unterwegs. Eine 77-jährige Autofahrerin, die gerade aus einer Einfahrt in die Bundesstraße einbiegen wollte, übersah laut Polizei die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Rollerfahrerin und wurde leicht verletzt. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Autofahrerin haut nach Unfall in Krumbach ab

Eine Unfallflucht in Krumbach konnte die Polizei am Freitag dank einer Zeugin klären. Gegen 10.30 Uhr am Freitagvormittag konnte eine 48-jährige Frau beobachten, wie eine 70-jährige Autofahrerin beim Einparken in einer Parklücke in der Karl-Mantel-Straße einen geparkten Pkw anfuhr und sich nach dem Vorfall vom Unfallort entfernte. Beim Eintreffen der Polizeistreife war jedoch auch der angefahrene Wagen nicht mehr vor Ort. Die Zeugin konnte jedoch die Kennzeichen beider Fahrzeuge nennen, sodass beide Beteiligten ausfindig gemacht werden konnten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Die 70-Jährige erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Unfallflucht: Laster streift Auto in der Kirchenstraße in Krumbach

Von einer weiteren Unfallflucht am Freitag berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach hielt gegen 9.25 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin am Fahrbahnrand in der Kirchenstraße in Krumbach an. Der Grund: Eine Tür ihres Fahrzeugs war nicht richtig geschlossen. Als sie wieder in den Wagen einsteigen wollte, fuhr ein 42-jähriger Lkw-Fahrer so knapp an ihrem Pkw vorbei, dass er diesen streifte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt danach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte später über die Spedition ermittelt werden. Es kam zu einem Gesamtschaden von etwa 100 Euro. Den Mann erwartet nach Angaben der Polizei nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

