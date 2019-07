Ruhestörungen: Wie laut darf es im Sommer werden?

Plus Zu keiner Jahreszeit werden so viele Ruhestörungen gemeldet wie im Sommer. Die Polizei erklärt, wie man sich als Betroffener verhalten sollte.

Seien es Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder einfach nur gemütliche Grillabende – in einer lauen Sommernacht verlegt man solche Veranstaltungen nur ungern nach innen. Doch nicht jeder genießt die oftmals lautstarke Partystimmung – Nachbarn fühlen sich gerade in den Sommermonaten vom Lärm der Anwohner gestört. Diese Konflikte landen oftmals bei der Polizei. Allein die Polizeiinspektion Krumbach hatte innerhalb von nur drei Wochen im Juni rund 30 Einsätze wegen Ruhestörungen. Wie der Sprecher der Polizeiinspektion Krumbach, Claus Schedel, sagt, ist das nicht ungewöhnlich: „Im Sommer sind wir fast täglich mit solchen Fällen konfrontiert.“

Doch wo fängt eine Ruhestörung an? Genügt es schon, abends auf dem Balkon zu sitzen und sich in etwas erhöhter Lautstärke zu unterhalten? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht – laut Schedel muss immer im Einzelfall entschieden werden. Das betreffende Gesetz (Paragraf 117 im Ordnungswidrigkeitengesetz) besagt, dass „unzulässiger Lärm“ vorliegt, wenn jemand „ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen.“ Eine Faustregel für die Polizei lautet demnach, dass nachts der übliche Lärmpegel nicht überschritten werden soll.

Regeln und Verordnungen zum Thema Ruhezeiten 1 / 6 Zurück Vorwärts Sonn- und Feiertage In Bayern regelt das „Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage“ die Feiertagsruhe. Darin heißt es: „An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, verboten, soweit aufgrund Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.“

Maschinenlärm Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordung regelt den Einsatz bestimmter Gerätschaften – sowohl für private als auch gewerbliche Nutzung. Die Regelung betrifft bestimmte Maschinen, etwa Rasenmäher (mit Elektro- oder Verbrennungsmotor), tragbare Motorkettensägen oder Beton- und Mörtelmischer.

Maschinenlärm In geschützten Gebieten – etwa reinen Kur- oder Klinikgebieten oder in reinen Wohngebieten – dürfen derartige Maschinen werktags zwischen 20 und sieben sowie an Sonn- und Feiertagen ganztätig nicht betrieben werden. Behörden können hierfür allerdings Ausnahmegenehmigungen erteilen.

Immissionsschutz Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz müssen nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so betrieben werden, dass vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Städtische Regeln Kommunen können eigene Lärmschutz-Verordnungen erlassen, die Ruhezeiten in einem bestimmten Gebiet regeln.

Hausordnungen Gerade in Häusern mit mehreren Parteien regeln oft Hausordnungen den Lärmschutz. (cgal)

Anzeige droht oft, wenn Polizei ein zweites Mal anrücken muss

Doch in welchen Fällen wird die Polizei gerufen? Wie Schedel sagt, handelt es sich oft um private Feiern. Aber auch Lärm von Gaststätten, Maschinen oder Baustellen ruft die Polizei auf den Plan. Werden die Beamten verständigt, macht sich eine Streife auf den Weg zur Lärmquelle. „In der Regel bleibt es dann bei einer mündlichen Verwarnung und dem Hinweis, den Lärmpegel zu reduzieren“, sagt Schedel. Anders sieht der Fall aus, wenn die Polizei ein zweites Mal anrücken muss, weil die Lautstärke wieder zugenommen hat. In diesem Fall wird Schedel zufolge häufig eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gestellt. Der Paragraf 117 sieht eine Geldbuße in einer Höhe von bis zu 5000 Euro vor. Wie Schedel sagt, überschreiten die Beträge in vielen Fällen aber nicht einen unteren dreistelligen Bereich.

Doch es gibt Fälle, in denen die Polizei härter durchgreift. Wie Schedel schildert, ereignete sich in den vergangenen Jahren genau ein Fall im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach, in dem sich die Beamten gezwungen sahen, eine Musikanlage sicherzustellen. „In den meisten Fällen sind die Leute jedoch einsichtig und reduzieren nach einer Verwarnung den Lärm“, sagt Schedel.

Grundsätzlich rät der Polizist dazu, dass die Nachbarn untereinander das Gespräch suchen sollen: „Wer seine Nachbarn informiert, dass etwa ein runder Geburtstag ansteht und diese dann noch einlädt, muss in der Regel keine Beschwerde fürchten.“ Gleichzeitig können auch diejenigen, die sich durch Lärm gestört fühlen, direkt mit den Nachbarn sprechen, Wie Schedel sagt, gibt es allerdings Nachbarschaften, in denen das Verhältnis so schlecht ist, dass die Leute kaum miteinander sprechen. „Wenn wir wegen einer Ruhestörung gerufen werden, kommen wir. Aber für das nachbarschaftliche Verhältnis ist das natürlich nicht unbedingt förderlich“, sagt er.

Auch Industrie und Gewerbe verursachen Lärm

Doch neben Musik und feiernden Menschen gibt es weitere Lärmquellen – etwa von Firmen oder Industrieanlagen. Dabei spricht man von anlagenbezogenem beziehungsweise gewerblichem Lärm. Mit diesen Fällen beschäftigt sich das Landratsamt, genauer gesagt der Geschäftsbereich Bauwesen und Umweltschutz. Dessen Arbeit fängt nicht erst an, wenn sich jemand über Lärm beschwert, sondern bereits vor dem Bau eines derart genutzten Gebäudes, erklärt die Geschäftsbereichsleiterin Andrea Holzinger. Als Grundlage dazu dient die Verwaltungsvorschrift „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ oder kurz TA-Lärm. Darin sind die zulässigen Immissionswerte aufgeführt. Außerhalb von Gebäuden etwa sind in Gewerbegebieten tagsüber bis zu 65 Dezibel erlaubt, in allgemeinen Wohngebieten 55 Dezibel. Maßgeblich bei diesen Grenzwerten ist immer der Ort, an dem der Lärm ankommt, der sogenannte Immissionsort.

Um sicherzustellen, dass die Grenzwerte eingehalten werden, verlangt das Bauamt noch vor Erteilung einer Baugenehmigung eine Betriebsbescheinigung, in der Lärmfaktoren angegeben werden – etwa Angaben zur Tätigkeit, zum Lieferverkehr und zu der zu erwartenden Kundschaft. „Das gilt für einen Metallbetrieb ebenso wie für eine Gastwirtschaft“, erklärt Andrea Holzinger. Ist zu befürchten, dass von dem Betrieb Lärm ausgeht, werde meist ein Schallgutachten gefordert, das ein Sachverständiger erstellt – eine hoch komplexe Angelegenheit, wie Holzinger sagt. Erst, wenn dieses Gutachten bestätigt, dass die Dezibelwerte eingehalten werden, wird eine Baugenehmigung erteilt. Unter Umständen erfolgen dazu Auflagen – etwa, dass nachts Fenster geschlossen bleiben müssen. Doch laut Holzinger ergeben sich manchmal im Nachhinein Probleme – nämlich dann, wenn ein Betriebsinhaber sich nicht an die angegebene Nutzung hält. Generell sei das Thema Lärm extrem komplex: „Lärm eine subjektive Wahrnehmung, er ist schwer greifbar und messbar.“ Kein Wunder also, dass dieses Thema regelmäßig Gemüter hochkochen lässt.