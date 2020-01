vor 56 Min.

Rund 10000 Euro Schaden bei Brand in Thannhausen

Ein Schaden in einer Höhe von rund 10000 Euro entstand bei einem Brand in Thannhausen.

Insgesamt verlief der Jahreswechsel ruhig. Alkoholisierte Fahrerin prallt mit Wagen gegen Laternenmast

Der Jahreswechsel verlief im südlichen Landkreis insgesamt ruhig. In Thannhausen geriet allerdings ein Müllabstellplatz in Brand. In Nattenhausen verursachte eine alkoholisierte Fahrerin einen Verkehrsunfall.

Ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro entstand am Neujahrstag bei einem Brand in Thannhausen. Gegen 11.40 Uhr ging über den Notruf der Feuerwehr die Mitteilung über einen Garagenbrand in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen ein. Die zeitgleich mit der Polizei eintreffenden Feuerwehreinsatzkräfte stellten im Hof eines Mehrfamilienhauses den Vollbrand eines überdachten Abstellplatzes für Mülltonnen fest.

Dieser befand sich laut Bericht der Polizei zwischen zwei Garagen und wurde durch den Brand stark beschädigt. Auch wurden alle dort untergestellten Mülltonnen durch das Feuer zerstört. Innerhalb kurzer Zeit konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und das Feuer schließlich löschen. Der Sachschaden beträgt, wie die Polizei mitteilt, rund 10000 Euro. Derzeit sind keine Hinweise auf die Brandursache oder den Verursacher vorhanden. „Die Polizei Krumbach hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet“, heißt es abschließend im Polizeibericht.

Am Morgen des Neujahrstags gegen 4.10 Uhr ereignete sich im Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen ein Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Österreich befuhr mit ihrem Fahrzeug von Krumbach aus kommend die Hauptstraße in Nattenhausen. Auf Höhe der Kreuzung zur Unterdorfer Straße kam sie laut Polizei im Kurvenbereich alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Straßenlaterne sowie gegen einen Gartenzaun, welche beide beschädigt wurden.

Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt, so die Polizei, rund 4000 Euro. Zur Absicherung des beschädigten Lichtmasten wurde der Notdienst des örtlichen Stromversorgers verständigt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Pkw-Fahrerin erheblich alkoholisiert war. Daher wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Da sie keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung erhoben. Außerdem wird ihr im Bundesgebiet das Recht zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen entzogen. (zg)

