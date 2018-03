vor 42 Min.

Rupert Goldstein verabschiedet

Rupert Goldstein wurde nach fast 40 Jahren am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach in den Ruhestand verabschiedet.

Nach fast 40 Jahren am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geht der Berater in den Ruhestand

Spätestens seit der Milchquotenübertragung hat er bei den Landwirten der Landkreise Neu-Ulm und Günzburg einen hervorragenden Ruf als Berater, der die Branche kennt und als Mediator in schwierigen Fällen gerne gehört wurde. Nun wurde Rupert Goldstein nach fast 40 Jahren in der Landwirtschaftsverwaltung vom Behördenleiter Axel Heiß am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach in den Ruhestand verabschiedet.

Rupert Goldstein war nach seiner Anwärterzeit zunächst am Amt für Landwirtschaft in Mindelheim als Ausbildungsberater und später als Fachberater für Betriebswirtschaft tätig.

Im März 1989 folgte dann seine Versetzung an das Amt für Landwirtschaft in Krumbach, in dem er in den letzten fast 30 Jahren vielfältige Aufgaben übernahm. Neben der betriebswirtschaftlichen Beratung und der Milchquotenübertragung war er auch für Stellungnahmen zu Einzelbauvorhaben, zu Bebauungsplänen, zum Hochwasserschutz und zu Straßenbauvorhaben zuständig. Dabei hatte er immer das Wohl der Landwirte im Auge.

Außerdem war Rupert Goldstein immer ein offenes, respektvolles Miteinander aller Beteiligten wichtig, und so knüpfte er im Laufe seiner Berufszeit viele wertvolle Kontakte zu Landwirten wie auch zu anderen Behörden. Dabei erwarb er sich einen hervorragenden Ruf als kompetenter und fachlich versierter Vertreter des Landwirtschaftsamts und prägte seine Außenwirkung. Als Nebenerwerbslandwirt und Pionier im Ökolandbau war er zudem bei den Landwirten als Praktiker geschätzt.

Daneben engagierte er sich als langjähriges Mitglied des Personalrats für die Belange der Belegschaft.

Durch seinen Eintritt in den Ruhestand verliert das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach einen fachlich kompetenten, vielseitig aktiven und menschlich sehr geschätzten Kollegen.

Aber auch im Ruhestand wird Rupert Goldstein die Entwicklung der Landwirtschaft weiter verfolgen, insbesondere geht es ihm um eine flächendeckende, ressourcenschonende Landwirtschaft, die auch nachfolgenden Generationen noch ein Leben mit guten und gesunden Lebensmitteln in einer vielfältigen Naturlandschaft ermöglicht. (pm)