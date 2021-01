15.01.2021

Rusty, Charles, Rudi und Romeo brauchen Liebe

Für drei Katzen und einen Russel-Terrier-Mix aus dem Tierheim werden liebevolle Menschen gesucht

Auch diese Woche stellen wir wieder Tiere aus dem Tierheim vor, die sich nach einem neuen Zuhause sehnen. Diesmal sind drei entzückende Kätzchen und ein quirliger Wirbelwind auf der Suche nach liebevollen Menschen, die sich um sie kümmern:

lRusty ist ein Jack Russell Terrier-Mix und ein kleiner Wirbelwind. Er hat jede Menge Energie und möchte am liebsten den ganzen Tag mit seinen Hundefreunden im Garten spielen oder Gassigehen. Aber das ist ja auch verständlich, denn Rusty hat jetzt einiges nachzuholen. In seinem früheren Zuhause erging es ihm nicht sehr gut und er wurde hauptsächlich in der Wohnung gehalten. Auch sein „Geschäft“ musste er meistens in der Wohnung verrichten, deswegen ist er natürlich auch nicht stubenrein. Doch Rusty ist ein schlaues Kerlchen und lernt sehr schnell, daher wird man das sicher auch mit Liebe und Geduld in den Griff bekommen. Trotz seiner traurigen Vorgeschichte ist Rusty Menschen gegenüber ungemein verschmust und ein richtiger kleiner Herzensbrecher. Wir suchen nun für unseren Rusty ein Zuhause, wo er auch mal zur Ruhe kommen und wo er gemeinsam mit seinen Menschen die schönen Seiten des Lebens genießen kann. Rusty ist etwa 2019 geboren.

lCharles kam als Fundkater zu uns und hat wohl noch nie in seinem Leben ein Zuhause gehabt. Daher war er anfangs sehr scheu und hatte Angst vor Menschen. Doch mit viel Liebe, Geduld und Leckerchen fängt er langsam an, die Streicheleinheiten zu genießen. Er ist natürlich immer noch sehr vorsichtig und „kann dem Frieden noch nicht recht trauen“, doch insgeheim freut er sich, dass er jetzt ein warmes Plätzchen und ein „Dach über dem Kopf“ hat und kuschelt sich am liebsten gemütlich in sein Körbchen. Wir suchen nun für unseren Charles Katzenkenner, die die Geduld haben, ihm zu zeigen, wie schön es ist, endlich ein liebevolles und behütetes Zuhause zu haben. Charles ist circa 2012 geboren.

lRudi ist ein sehr verspielter und aufgeweckter kleiner Kater. Am liebsten tobt er den ganzen Tag mit seinen Katzenfreunden herum. Unser kleines Power-Paket wird daher nur im „Doppelpack“ oder zu einem gleichaltrigen Kätzchen dazu vermittelt. Später möchte Rudi auf jeden Fall Freigang haben, um auch draußen viele spannende Abenteuer zu erleben. Rudi ist circa im Oktober 2020 geboren, gechipt und geimpft.

lRomeo ist ein kleiner Herzensbrecher. Es ist lustig, zu beobachten, wie er blitzschnell mit seinen Katzenfreunden Spielbälle durch das Zimmer jagt und anschließend müde mit seinen „Kumpels“ im Körbchen kuschelt. Romeo wird nur im „Doppelpack“ oder zu einem gleichaltrigen Kätzchen dazu vermittelt. Romeo ist circa im Oktober 2020 geboren, gechipt, geimpft und möchte später Freigang haben. (pm)

Geöffnet von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Informationen unter Telefon 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr.