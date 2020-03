09:02 Uhr

SKG-Team ist für die deutsche Meisterschaft qualifiziert

Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium bei Wettbewerb mit Robotern in Vöhringen erfolgreich. Was bei den Aufgaben in der Entscheidung im Vordergrund stand.

In diesem Schuljahr stellten sich wieder einige Robotikteams des Simpert-Kraemer-Gymnasiums den Wettbewerben des Robocup Junior unter der Leitung ihrer Lehrer Johannes Klees und Gerhard Dempf. Die Schule stellte insgesamt vier Mannschaften, die in den Ligen „Soccer“ und „Rescue“ antraten in Vöhringen.

Die Roboter müssen kicken können

Die Schüler konstruierten und programmierten ihre Roboter so, dass diese ohne Steuereingriffe von außen ligenspezifische Aufgaben meistern können. Solche Aufgaben sind etwa Fußball spielen (Soccer) oder eine simulierte Opferrettung in einem Hindernisparcours durchführen (Rescue). Beim Turnier in Vöhringen stellten sie ihre Roboter dem Publikum vor. Dieses Turnier war gleichzeitig eines von acht Qualifikationsturnieren zur deutschen Meisterschaft.

Zwei der Mannschaften aus Krumbach konnten sich mit ihren Robotern für das Finale der deutschen Meisterschaft qualifizieren. Insgesamt nahmen bei dem Turnier etwa 270 Schüler aus Bayern und Baden-Württemberg teil. Matteo Schmider, Clemens Schwarzmann, Robert Katzenschwanz und Lukas Wagner entwarfen, bauten und programmierten zwei Jahre lang an ihren beiden Fußballrobotern. In der Vorrunde am Samstag gewannen sie alle vier Spiele deutlich und wurden Gruppensieger. Am Sonntag wurden sie dann etwas vom Pech verfolgt. Zunächst verloren sie das Halbfinale mit Golden Goal in der Verlängerung, anschließend verloren sie auch noch das Spiel um Platz drei knapp. Somit blieb am Ende der 4. Platz in der Kategorie „Soccer 2vs2 open“.

Roboter finden versteckte "Opfer"

Jonas Rampp, Daniel Stempfle, Elias Mayer und Anna Leinauer bauten im letzten Jahr einen Roboter für den Wettbewerb „Rescue Maze“. In dieser Kategorie müssen die Roboter völlig autonom durch einen Irrgarten fahren und dort versteckte Opfer finden. Dafür gibt es dann Punkte. Manche dieser Opfer sind etwa nur Wärmequellen, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Ihr Roboter absolvierte in Vöhringen drei zuvor unbekannte Parcours souverän und so standen die vier Schüler am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Dabei hatten sie mit insgesamt 220 Punkten mehr als doppelt so viele Punkte errungen wie das zweitplatzierte Team.

Die Schülerinnen und Schüler blicken nun nach vorne zu den deutschen Meisterschaften, die vom 24. bis 26. April 2020 in Magdeburg stattfinden werden. (zg)

