SKG bietet virtuelle Hausführung

Beratung zu Übertritt ans Gymnasium

Die besondere Situation erfordert dieses Jahr einen neuen Weg der Beratung und Information zum Übertritt auf die weiterführenden Schulen. Das Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach hat sich dafür etwas besonderes ausgedacht. Es stellt über seine Homepage Informationsvideos über die Schule zur Verfügung. Eine „Virtuelle Schulhausführung mit Herrn Rehfuß und Herrn Schwarzmann“ informiert über besondere Angebote, das Profil, den Übertritt, den Schüleraustausch, den Wahlunterricht und den Start in der 5. Klasse.

Schulleitung und Schulberatung bieten zudem eine Beratung zum Übertritt in Form von regelmäßigen Telefonsprechstunden und E-Mail-Kontakten sowie individuellen Schulführungen (nach der Zeit der Kontaktbeschränkung).

Erreichbar ist das SKG unter Tel. 08282/89610 von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr. Zudem gibt es montags eine Abendsprechstunde von 18 bis 19 Uhr.

Eine Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an sekretariat@skg-krumbach.de möglich. Die Anmeldung erfolgt dann in der Woche vom 18. bis 22. Mai online. (pm)

Virtuelle Schulhausführung unter

www.skg-krumbach.de

