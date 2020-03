18:00 Uhr

SPD: Für eine menschliches Krumbach

Die SPD stellt ihr Programm zur Kommunalwahl vor. Wie sich die Politiker die Zukunft in Krumbach vorstellen.

Insgesamt sechs Wahlvorschläge mit den namentlich genannten Kandidaten sind für die bevorstehenden Wahlen des Krumbacher Stadtrates zugelassen und werben in den Medien, auf Plakaten oder Veranstaltungen um die Gunst der Wähler. Vor Kurzem lud auch der SPD-Ortsverein zu einem politischen Stammtisch ins Gasthaus Falk in Krumbach und stellte sein Wahlprogramm vor. Unter dem Motto „Für eine menschliche Stadt Krumbach “ nannte der Ortsvorsitzende und Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, Achim Fißl ,die maßgeblichen Punkte, für die seine Partei eintreten will.

„Menschlich ist, dass wir uns um diejenigen kümmern, die dies selbst nicht können“ sagte Fißl und führte unter anderem Kinder, alte oder weniger begüterte Mitbürger auf. Unabdinglich sei ein zusätzlicher Kindergarten mit Reservegrundstück, ein Kinderhort mit vier Gruppen mit Option auf fünf Gruppen, damit „unsere Kinder möglichst vor Ort in den Kindergarten gehen können“.

Günstiger Wohnraum wichtig

Die sich ständig erweiternde Warteliste auf günstigen Wohnraum müsse durch Schaffung städtischer Wohnungen und Erlass einer sozialen Bodennutzungssatzung abgebaut werden. In diesem Zusammenhang erwähnte Fißl auch die Obdachlosen, für die ein menschenwürdiges Notquartier Pflicht ist. In Zahlen ausgedrückt, müsste die Stadt jedes Jahr eine Million Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren. „Menschliches Gesicht“ heiße auch, Rücksicht und Vorfahrt für die Schwachen, vornehmlich im Straßenverkehr. Das sind Fußgänger und Radfahrer im Stadtkern, anzustreben wäre Tempo 30 in der ganzen Stadt (außer Bundesstraßen) um Verkehr und Menschen zu entschleunigen.

Ein weiteres Ziel sei ein Flat-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, damit immer mehr Menschen auf ein eigenes Auto verzichten, ohne hierbei Verzicht zu üben. Zur Leitlinie der SPD zähle ferner: keine Gleichgültigkeit gegenüber unserer Natur. Deshalb sind ökologische Aspekte ein Maßstab bei allen Entscheidungen des Stadtrates. Mehr Blumenwiesen und Streuobstwiesen in unserem Stadtgebiet, so der Aufruf von Fißl.

Welche Erfolge es gab

Leider seien in der Vergangenheit themenbezogene Anträge der SPD , gestellt, aber zunächst abgelehnt worden, wie Fair-Trade-Stadt, Geld für neuen Kindergarten und Kinderhort, Wasserversorgungspumpen auf Solarstrom umstellen oder Geld für zusätzlichen sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Als Erfolg bezeichnete Fißl Anträge, die geändert angenommen wurden, Planschbecken im Freibad mit 28 Grad statt 22 Grad (vom Förderverein übernommen), Straße über den Mühlberg nicht breit ausgebaut, (das Idyll Mühlberg muss erhalten bleiben) oder mehr Blühwiesen auf städtischen Grundstücken.

Fißl versprach, seine Fraktion wolle verstärkt auf die Verwirklichung der weiteren im Wahlprogramm enthaltenen Themen, Stärkung des Wirtschaftsstandortes Krumbach durch die Förderung mittelständischer Betriebe, Verbesserung von Sicherheit und Ordnung, Förderung von Sport und Kultur sowie Bildung, hinarbeiten. In der Diskussionsrunde debattierten die Anwesenden über die vorgestellten Themen. (wgl)

