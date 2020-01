vor 42 Min.

SV Mindelzell: Schneider und Hofbaur sind Tischtennis-Vereinsmeister

Die Tischtennis-Abteilung des SV Mindelzell hat ihre Vereinsmeister ermittelt. Bei den Männern entschied sich das Finale schon im ersten Satz.

Bei den klubinternen Meisterschaften der Tischtennisspieler vom SV Mindelzell kämpften 32 Aktive um die Vereinsmeistertitel. Zwei Jahre nach seinem letzten Pokalgewinn schnappt sich Benjamin Schneider bereits zum siebten Mal die Trophäe im Erwachsenenbereich. Bei den Damen löst Kerstin Hofbaur die Seriensiegerin Franziska Glink nach vier Vereinsmeistertiteln in Folge ab.

In sechs Gruppen wurden die 23 Teilnehmer der Männer-Konkurrenz aufgeteilt. Nach den Gruppenpartien wurde schließlich in Zwischenrunden um den Einzug ins Halbfinale gekämpft. Es gab einige knappe und intensive Spiele, dennoch blieb eine große Überraschung aus und die vier Ranglistenbesten zogen geschlossen ins Halbfinale ein. Hier kam es zum Generationenduell zwischen Rudi Rothermel und Nico Schneider, welches Rothermel überraschend klar mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Das zweite Halbfinale endete ebenfalls deutlich mit 3:0 für Benjamin Schneider gegen Martin Schäffler. Im Finale trafen somit Routinier Rudi Rothermel und Youngster Benjamin Schneider aufeinander. Viele freuten sich auf ein spannendes Match zwischen dem Spitzenspieler Schneider und den sich in Topformbefindenden Rothermel. Doch es wurde das schnellste Finale aller Zeiten, da sich Rothermel Mitte des ersten Satzes verletzte und die Partie kampflos zu Gunsten Schneiders Titelgewinn abgeben musste. Das Spiel um Platz drei gewann Nico Schneider gegen Martin Schäffler deutlich mit 3:0. Im Anschluss erfolgte der Kampf um den Herrendoppeltitel: Hier setzten sich im Finale Noah Dietmayer mit Joachim Kugler gegen Stefan Schreiber und Harald Alznauer durch.

Seriensiegerin Glink scheitert im Halbfinale

Die neun Teilnehmerinnen bei den Damen kämpften in zwei Gruppen, um einen Platz in der KO-Runde. Die erste Halbfinalpartie bestritten Franziska Glink und Katharina Prösel. In einem hart umkämpften Match, konnte Prösel das Spiel schließlich im vierten Satz für sich entscheiden. Im zweiten Halbfinale traf Kerstin Hofbaur auf Gabi Prösel, die sich überraschend in die KO-Runde spielte. Im Halbfinale setzte sich Hofbaur klar mit 3:0 durch und löste das Finalticket gegen Katharina Prösel.

In einem spannenden und knappen Finale sicherte sich Kerstin Hofbaur in vier Sätzen den Titel. Für Hofbaur war es, nach vier Jahren Pokalpause, der insgesamt neunte Vereinsmeistertitel. Den Bronzerang holte sich Franziska Glink durch einen 3:0 Erfolg gegen Gabi Prösel. Im Damen-Doppel siegte das Mutter-/Tochterduo Birgit Kerler/Klara Kerler gegen die Youngster Katharina Prösel/Alina Auer.

Auch Mindezeller Jugend kämpft um Titel

Auch die Jugend der Abteilung Tischtennis des SV Mindelzell hat ihre Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Neben den vier Jugendlichen aus dem Mannschaftsbetrieb kämpften auch fünf Nachwuchsspieler um die Titel.

Bei der Jugend wurde im Modus "jeder-gegen-jeden" gespielt. Hier sicherte sich Alina Auer erstmals den Vereinspokal. Auf dem zweiten Platz landete Julian Basler und den Bronzerang sicherte sich Hanna Mayer. Im Doppel holten sich Pia Wieser und Julian Basler den Titel gegen Alina Auer und Hanna Mayer.

Im Nachwuchsbereich kämpften die Kinder ebenfalls im Modus "jeder-gegen-jeden" um den Vereinspokal. Hier holte sich Matti Akermann ungeschlagen vor Florian Seitz den Titel. Da Marleen Braml, Hannah Schneider und Julian Goßner untereinander jeder ein Spiel gewonnen bzw. verloren hatten, gab es zur Freude aller drei dritte Plätze.

Bild: Harald Alznauer

Besonders freute sich Abteilungsleiter Josef Kerler über weitere sechs Tischtennisanfänger, die sich außer Konkurrenz an der Platte übten. "In diesem Nachwuchs steckt viel Potential.", resümierte er das Turnier stolz.



Bei der abschließenden Weihnachtsfeier wurden die Sieger geehrt und man machte eine kleine Wanderung zum Nikolaus. Dieser verteilte bei Punsch und guter Laune Kinogutscheine sowie neue Trikots für die tischtennisbegeisterten Kinder.

