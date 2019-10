vor 56 Min.

SV Wattenweiler zieht Bilanz

Verein hat Schwierigkeiten, wichtige Posten zu besetzen. Der Vorsitzende appellierte an die Anwesenden, sich wieder mehr für das Ehrenamt zu engagieren

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des SV Wattenweiler blickte Vorsitzender Peter Greiner in seinem Rechenschaftsbericht auf ein durchwachsenes Vereinsjahr zurück. Im zweiten Jahr des Zusammenschlusses mit der SpVgg Ellzee konnte die erste Mannschaft erst am letzten Spieltag den Verbleib in der Kreisliga perfekt machen. Die zweite Garnitur (letztes Jahr Aufsteiger in die Kreisklasse) stieg postwendend wieder in die A-Klasse ab. Bei den Damen und Mädchen bot sich im letzten Jahr ein ganz anderes Bild: Die Frauen belegten in der Bezirksliga Süd einen beachtlichen 3. Platz und die Mädchen sicherten sich in einem Entscheidungsspiel um den 1. Platz die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd. Zudem wurden sie beim Bezirksligapokal Vizemeister. Die einzelnen Jugendmannschaften (SG mit Neuburg) erreichten nach der abgelaufenen Saison sportlich gute Ergebnisse. Bei der Tennisabteilung ging es mit der Zahl der Mitglieder in den letzten Jahren stetig bergab. Eine handvoll älterer Spieler haben in den letzten Jahren die Tennisabteilung „noch am Leben erhalten“. Die Tennisabteilung wurde Ende des Jahres aufgelöst. Die Kassiererin Marina Rueß informierte über die finanzielle Situation im Verein und die Abteilungsleiter ließen – mit den wesentlichen Zahlen und Daten untermauert – die abgelaufene Saison der einzelnen Mannschaften nochmals Revue passieren. Nach der Entlastung des Vorstands wurde für 25 Jahre Betreuung der Damenmannschaft Peter Drexler geehrt. Bei den anschließenden Neuwahlen spiegelte sich die momentane Situation im Verein sowie in der Gesellschaft wieder. Die Bereitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren nimmt von Jahr zu Jahr ab. So konnten die Posten des 1. / 2. Vorsitzenden, des Abteilungsleiters Fußball und eines Kassenprüfers erneut nicht neu besetzt werden. Die beiden Amtsinhaber Peter Greiner (1. Vorsitzender) und Peter Wagner (2. Vorsitzender) führen die Geschicke des SVW kommissarisch für ein weiteres Jahr weiter. Der Abteilungsleiter Fußball und ein Kassenprüferposten bleiben unbesetzt. Peter Greiner appellierte hier an die Versammlung, sich wieder mehr für das Ehrenamt beziehungsweise den Sportverein zu engagieren. Er hofft, dass in nächster Zeit wieder alle an einem Strang ziehen und so der Sportverein wieder in die richtige Spur kommt. (zg)

Nähere Informationen rund um den SVW finden sich unter www.svwattenweiler.de.

