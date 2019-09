00:31 Uhr

Sabine Weigand und die englische Fürstin

Autorin präsentiert ihren historischen Roman in der Stadtbücherei

Die Erfolgsautorin Sabine Weigand stellt am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Krumbach im Rahmen des Literaturherbstes Krumbach ihren neuen historischen Roman „Die englische Fürstin“ vor. Weigand beleuchtet in ihrem neuen Buch das Leben und Schicksal der Daisy von Pless und führt den Leser dabei in eine Welt im Wandel, zwischen Kaiserreich und Krieg, zwischen Glanz und Rebellion an der Schwelle des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Mary Theresa, genannt Daisy, Cornwallis-West ist im Jahr 1891 die schönste Debütantin Londons, als sie ihre Heirat mit dem späteren Fürsten Hans Heinrich XV. von Pless ins deutsche Kaiserreich führt. Doch in der kalten Pracht von Schloss Fürstenstein fühlt sich Daisy einsam und unsicher.

Ständig eckt sie an, das steife Zeremoniell nimmt ihr den Atem. Muss sie das alles hinnehmen? Daisy Cornwallis-West wagt es, Regeln über den Haufen zu werfen, bezaubert mit ihrem Charme den Hof und selbst den Kaiser.

Gleichzeitig beginnt sie im Geheimen einen gefährlichen Kampf gegen das Elend der Armen, der Grubenarbeiter in Schlesien. Aber was ist mit ihrem eigenen Glück? Darf sie eine Liebe leben, die alles gefährdet, was sie erreicht hat? Historische Originaldokumente sind für Sabine Weigand, die promovierte Historikerin ist, der Ausgangspunkt vieler ihrer Romane, das Leben der Romanfiguren ist dabei stets penibel recherchiert.

Weigand, die inzwischen Abgeordnete des bayerischen Landtags ist, erhielt für ihr künstlerisches Wirken bereits mehrere Auszeichnungen. (zg)

sind bei der Stadtbücherei Krumbach, Telefon 08282/82097, im abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903 oder bei Bücher Thurn, Telefon 08282/995199 erhältlich.

