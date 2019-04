23.04.2019

Sabrina Gschwilm wird Schützenkönigin

Preisverteilung in Haupeltshofen. Vorne von links: Simone Prestele, Lea Junginger, Hannah Senser, Jolanda Dittrich. Hinten von links: Schützenmeisterin Martina Rampp, Bettina Prestele, Marlena Guggenmos, Sabrina Gschwilm, Christian Rogg, Dominik Wölfel, Anita Prestele und Erich Miller.

Ein 7,8-Teiler brachte der Schützin den Sieg bei den Hubertusschützen in Haupeltshofen

Sabrina Gschwilm wurde zum ersten Mal Schützenkönigin mit einem 7,8-Teiler bei den Hubertusschützen Haupeltshofen. Wurstkönig wurde Christian Rogg mit einem 7,9-Teiler. Marlena Guggenmos wurde mit einem 8,3-Teiler Brezenkönigin. Die Vereinsmeisterschaft geht an Bettina Prestele mit 381 Ringen vor Dominik Wölfel mit 379 Ringen und Christian Rogg mit 379 Ringen. Die Jahresscheibe ging an Erich Miller mit einem 28,3-Teiler. Jugendschützenkönigin wurde Hannah Senser mit einem 46,3 Teiler. Simone Prestele wurde mit einem 61,9-Teiler Wurstkönigin. Brezenkönigin wurde Lea Junginger mit einem 38,8-Teiler. Bei der Jugend wurde Hannah Senser mit 379 Ringen Vereinsmeister und mit 97 Ringen Meister. Die Vereinsmeisterschaft Schüler sicherte sich Simone Prestele mit 179 Ringen und den Meistertitel mit 90 Ringen. Die Jahresscheibe bei Schüler/Jugend ging an Hannah Senser mit einem 22,4-Teiler.

1. Sabrina Gschwilm (7,8-Teiler), 2 Christian Rogg (7,9-T.), 3. Marlena Guggenmos (8,3-T.), 4. Josef Rampp (11,5-T.), 5. Markus Rogg (36,3-T.).

1. Bettina Prestele (381 Ringe), 2. Dominik Wölfel (379), 3. Christian Rogg (379), 4. Silvia Wölfel (375), 5. Sabine Lacher (373).

1. Dominik Wölfel (97 Ringe), 2. Bettina Prestele (97), 3. Christian Rogg (96).

1. Erich Miller (28,3 Teiler), 2 Christian Rogg (37,0 Teiler), 3. Christopher Lacher (41,2 Teiler).

1. Hannah Senser (46,3-Teiler), 2 Simone Prestele (61,9-T.), 3. Lea Junginger (38,8-T.), 4. Jolanda Dittrich (95,8-T.).

1. Hannah Senser (379 Ringe), 2. Lea Junginger (331), 3. Jolanda Ditt–rich (158).

1. Hannah Senser (97 Ringe), 2. Lea Junginger (94), 3. Jolanda Dittrich (81).

1. Simone Prestele (179 Ringe).

1. Simone Prestele, (90).

1. Hannah Senser 22,4-Teiler, 2. Simone Prestele 37,1-Teiler, 3. Lea Junginger 80,9-Teiler. (ermi)

