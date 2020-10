04.10.2020

Saisonauftakt: Siebenmeter-Tor lässt den TSV Niederraunau jubeln

Zum Start in die Landesliga zeigen die Handballer des TSV Niederrauau eine starke und überraschend abgeklärte Leistung. Das hat auch mit Trainer Udo Mesch zu tun.

Endlich wieder Spannung und Emotionen im Krumbacher Schulzentrum. Nach – für Spieler und Fans des Landesligisten TSV Niederraunau quälend langen – sieben handballfreien Monaten wurde das Auftaktspiel der neuen Runde zu einem Krimi. Die HSG Lauf/Heroldsberg war zum Start der erwartet harte Gegner, der den Mittelschwaben sowohl kämpferisch als auch spielerisch alles abverlangte. Nach einem qualitativ guten Spiel feierten die Hausherren durch einen Siebenmeter-Treffer in den Schlusssekunden einen 28:27-Erfolg. Dabei war die Handschrift von Rückkehrer Udo Mesch auf der Trainerbank bereits deutlich erkennbar.

Viele Fragezeichen bei der Aufstellung des TSV Niederraunau

Vor dem Anspiel standen die Niederraunauer vor vielen Fragezeichen. Erstmals in der Vereinsgeschichte wurden sie in die Landesliga Nord eingeteilt. Neben deutlich weiteren Auswärtsfahrten bedeutet das unbekannte Gegner. Zudem startet der TSV mit dem wohl jüngsten Kader aller Zeiten in die Saison. Nach dem Karriereende von Michael Thalhofer, Mathias Waldmann und Armin Hessheimer sowie dem Abgang von Lukas Konkel beträgt der Altersschnitt gerade einmal knapp 21 Jahre. Dafür meisterten die Spieler den Saisonauftakt erstaunlich abgeklärt. Und zuletzt war natürlich auch Corona Thema. Durch ein vorab gut geplantes und am Samstag konsequent umgesetztes Hygienekonzept konnten immerhin 200 Zuschauer Handball in Krumbach genießen.

Lasse Sadlo erzielte per Gegenstoß den ersten Treffer der Partie. Von da an sahen die Zuschauer ein temporeiches und spannendes Landesliga-Spiel. Die Raunauer wurden in der Abwehr vor eine große Aufgabe gestellt. Das schnelle Positionsspiel der Gäste sorgte immer wieder für Unstimmigkeiten in der Verteidigung. Speziell zu Beginn hatten die Hausherren große Probleme, den Kreisläufer der Franken unter Kontrolle zu bringen. Zudem ergaben sich in das strukturell gut angelegte Angriffsspiel immer wieder technische Fehler.

Ungenauigkeiten im Angriff der Niederraunauer

Bis zum 7:7 (12.) konnte sich keine Mannschaft absetzen. Anschließend steigerten sich die Ungenauigkeiten im Angriffsspiel der Raunauer Jungs, sodass sich Lauf/Heroldsberg erstmals mit drei Toren absetzen konnte. Mesch nahm die Auszeit. Das und eine Zwei-Minuten-Strafe gegen die Gäste brachten den TSV wieder zurück ins Spiel. Wichtige Tore von Florian Rothermel per Siebenmeter und Moritz Kornegger aus dem Rückraum (er sollte mit acht Toren erfolgreichster TSV-Schütze werden) hielten die Raunauer auf Schlagdistanz zu den Gästen. 15:17 stand es zur Pause.

Spielmacher und Antreiber Björn Egger erzielte den ersten Treffer in der zweiten Halbzeit. Doch wie zu Beginn des Spiels verhinderten Fehler vorne und Abstimmungsprobleme hinten, die Partie zu drehen. Zwei verworfene Siebenmeter sorgten dafür, dass die Gäste sogar auf vier Tore davon zogen.

Sicherheit und Struktur beim Landesligisten erkennbar

Die Einheimischen nahmen den Kampf an. Die Abwehr um Kapitän Christoph Schäfer stand nun sicherer. Im Angriff wurden die Chancen wieder besser herausgespielt. In dieser Phase waren die wiedergewonnene Sicherheit und Struktur im Spiel der Raunauer erkennbar.

Tore von Johannes Rosenberger, Moritz Kornegger und Jakob Eheim brachten den TSV wieder auf ein Tor heran. Oliver Blösch erzielte fünf Minuten vor Schluss den Treffer zum 25:25-Ausgleich. Unmittelbar danach wurde er durch einen Griff an den Hals gestoppt. Die Rote Karte für HSG-Abwehrchef Steffen Hericks war die korrekte Folge.

Mitreißende Schlussphase im Landesliga-Duell

Die Fans bekamen nun eine mitreißende Schlussphase zu sehen. Beim Spielstand von 27:27 eine Minute vor Schluss erreichte die Spannung ihren vorläufigen Höhepunkt. Die insgesamt souveränen Schiedsrichter sprachen der HSG einen fragwürdigen Siebenmeter zu. Maxi Jekle, der in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel zeigte, hielt den Strafwurf des bis dato sicheren Schützen und die Raunauer Jungs hatten 40 Sekunden vor Ende tatsächlich noch die Chance auf den Sieg. Die jungen Spieler warteten geduldig. Nach einem gelungenen Anspiel an den Kreis gab es fünf Sekunden vor Schluss Siebenmeter für Niederraunau. Moritz Kornegger zeigte keine Nerven, krönte seine hervorragende Leistung und verwandelte souverän.

TSV Niederraunau Klaußer, Jekle; Kiebler (2), Rothermel (4/3), Kornegger (8/1), Eheim (2), Schäfer, Sadlo (3), Hegenbart (2), Ugur, Egger (3), Blösch (1), Rosenberger (3)

