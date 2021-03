vor 51 Min.

Sanierung der B300: Thannhauser Kreisverkehr ab Montag gesperrt

Das Staatliche Bauamt Krumbach macht an dem Kreisel an der Edelstetter Straße in Thannhausen weiter mit der B 300-Sanierung. Deshalb wird er für längere Zeit gesperrt.

Ab dem kommenden Montag, 15. März, werden die Bauarbeiten für die Erneuerung des Kreisverkehrs an Bundesstraße B 300 neu und Staatsstraße St 2023 (Edelstetter Straße) westlich von Thannhausen beginnen. Für die Arbeiten muss der Kreisverkehr fünf Wochen lang für den Verkehr gesperrt werden. Die Arbeiten werden im Zuge der Sanierung der Bundesstraße B 300 ausgeführt, die im vergangenen Jahr mit der Erneuerung der Fahrbahn westlich von Thannhausen begonnen hatte.

Die Umleitung der Bundesstraße B 300 von Krumbach kommend in Richtung Augsbuurg erfolgt ab der Abzweigung bei St. Maria/Ursberg durch Thannhausen über die Staatsstraße St 2023 (Ursberger Straße/ Christoph-von-Schmid-Straße) und weiter über die Staatsstraße St 2025 (Bahnhofstraße/Münsterhauser Straße) bis zum Kreisverkehr Bundesstraße an der B 300/Staatsstraße St 2025 bei der Bäckerei Bosch. Die Umleitung der Bundesstraße B 300 von Augsburg kommend in Richtung Krumbach erfolgt in umgekehrter Richtung genauso.

In diesem Übersichtsplan sind der Sperrbereich des Kreisverkehrs sowie die Umleitungen dargestellt.

Sperrung der B300 bei Thannhausen: Umleitung über Oberrohr

Die Umleitung der Staatsstraße St 2023 des Verkehrs, der von Edelstetten her kommet und umgekehrt dorthin zurückfährt, führt über den Ursberger Ortsteil Oberrohr. Rechtzeitig vor der Sperrung werden die notwendigen Umleitungen ausgeschildert.

Für die entstehenden Beeinträchtigungen bittet das Staatliche Bauamt Krumbach um Verständnis, gleichzeitig aber auch um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen und der Umleitungsbeschilderung. (pm)

