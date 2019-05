vor 51 Min.

Schachklub Krumbach setzt auf die Jugend

Der SK wählt seinen Vorstand und plant eine Rasenschachanlage

Bei der Jahreshauptversammlung des Schachklubs Krumbach wurde fast der komplette Vorstand wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Dr. Ulrich Link, Stellvertreter und zugleich Spielleiter und Jugendleiter bleibt Ralf Möckel. Dritter Vorsitzender und Kassenwart ist weiter Franz Brosch, ebenso wurde Wolfram Lobermeier als Materialwart bestätigt. Als Zweiter Jugendleiter neu ist Michael Dietmair, der diese Aufgabe bisher schon inoffiziell ausgefüllt hat. Als Schriftführer nicht mehr angetreten ist Rupert Strobl, der sich aber weiter um die Heim- und Gartenpflege der Klubunterkunft kümmern will. Zum Schriftführer ist nun Eckhard Reincke gewählt worden.

Sportlich war 2018 für den SK Krumbach erfolgreich. Die erste Mannschaft belegte in der Schwabenliga I einen Mittelplatz, was den Klassenerhalt bedeutet. Die zweite Mannschaft belegte in der Kreisklasse Mittelschwaben, auch bedingt durch Spielerausfälle, knapp geschlagen nur den vierten (letzten) Platz. Schon ein halbes Brettpünktchen mehr aus einem der sechs Wettkämpfe hätte hier zum zweiten Platz gereicht. Der Klassenerhalt in der ohnehin sehr ausgedünnten Kreisklasse ist dennoch möglich.

Die neu aufgestellte dritte Mannschaft als Plattform für die älteren jugendlichen Spieler erreichte in der B-Klasse Mittelschwaben einen guten dritten Platz unter sechs Mannschaften. Zug um Zug sollen in diesem Team noch jüngere Spieler eingebaut werden, sodass sie Erfahrungen in Begegnungen auch mit älteren Routiniers der anderen Vereine sammeln können. Sportliches Highlight war der Gewinn des mittelschwäbischen Mannschaftspokals. Spieler der ersten beiden Teams trugen dazu bei.

Daneben wurde zur Optimierung der Jugendarbeit im Klubheim modernisiert. So steht nun für das Jugendtraining ein Beamer zur Verfügung, mit dem die Schulungsprogramme übersichtlicher gezeigt werden können.

Damit im Sommer der Spaß am Schachspiel nicht verloren geht, ist außerhalb des Klubheims im Garten eine Rasenschachanlage geplant, die in den kommenden Wochen in Eigenregie verwirklicht werden soll. Die getätigten und die anstehenden Investitionen gehen natürlich auch zulasten der Kasse. Trotzdem ist die Finanzlage noch solide, wie dem Kassenwart durch seine Prüfer bestätigt wurde.

Mit Ausblick auf das Sommerfest am Samstag, 20. Juli, wurde die Versammlung abgerundet. (zg)

