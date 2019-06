13:37 Uhr

Schadensträchtiger Unfall an Krumbacher Kreuzung

Die Polizei wurde zu einem Unfall an die Kreuzung Raunauer Straße/Gärtnerweg in Krumbach gerufen.

Mächtig gekracht hat es in Krumbach an der Kreuzung in der Raunauer Straße am Montag. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Von Annegret Döring

Blechschaden in Höhe von rund 10 500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung in der Raunauer Straße in Krumbach am Montag entstanden. Wie die Polizei berichtet, war eine 55-jährige Autofahrerin um 13.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Raunauer Straße in Richtung Süden unterwegs. Sie missachtete laut Polizei dabei das Rotlicht an der dortigen Ampel und die Vorfahrt einer 52-Jährigen, welche mit ihrem Pkw vom Gärtnerweg kommend bei Grünlicht in die Raunauer Straße einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 55-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (adö)

