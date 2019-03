vor 38 Min.

Schlägerei nach einer Party in Niederraunau

In Niederraunau kam es am Wochenende zu einer Schlägerei.

Mehrere Personen gerieten in einen Streit. Dabei wurde ein 22-Jähriger geschlagen. Als Polizisten kamen, wurden sie von einem Verdächtigen beleidigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Raiffeisenstraße in Niederraunau zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Ein 22-Jähriger wurde laut Polizei von mehreren Personen geschubst und auch geschlagen. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein Verdächtiger angetroffen werden. Dieser beleidigte dann noch die eingesetzten Polizeibeamten. Die anderen Beteiligten der Streitigkeiten konnten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Streit beziehungsweise die Körperverletzung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050 zu melden. (zg)

