vor 17 Min.

Schleppdachgaube sorgt für Diskussion

Balzhausens Bürgermeister Daniel Mayer spricht von massivem Eingriff in den Bebauungsplan. Was die Räte sonst noch beschlossen haben

Von Karl Kleiber

Mit nur drei Tagesordnungspunkten schien die letzte Sitzung des Gemeinderates schnell über die Bühne zu gehen – aber es kam anders. Eine Stellungnahme für den Markt Kirchheim und die Verabschiedung der Satzung zur Änderung der Beitrag- und Gebührensatzung zur Entwässerung waren kurz und bündig. Zum Bauvorhaben eines heimischen Bürgers zur Errichtung einer Schleppdachgaube kam es zu einer längeren und emotionalen Debatte.

Bürgermeister Mayer trug den Bauantrag zur Errichtung einer Schleppdachgaube in der Bürgermeister-Keisinger-Straße detailliert vor. Das Grundstück liege im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Kellerberg 1“. Da der Bauherr die Vorgaben nicht vollständig einhält, ist eine Baugenehmigung notwendig. Es sind nur Satteldächer mit einer Neigung zwischen 36 und 42 Grad erlaubt. Die Gaube soll ein Schleppdach mit nur zwanzig Grad erhalten. Zulässig sind Einzelgauben bis maximal drei Metern Länge und einer Fensterhöhe bis zu 1,25 Meter. Die Gesamtlänge aller Gauben dürfen dreißig Prozent der Dachlänge nicht überschreiten. Im vorliegenden Fall soll die durchgehende Gaube sechs Meter breit werden, von zwölf Metern Dachlänge. Dies seien fünfzig Prozent der Dachlänge und somit ein massiver Eingriff in den Bebauungsplan, der, so Mayer, nicht genehmigungsfähig sei.

Der Befreiungsantrag wurde mit der Verwirklichung eines dritten notwendigen Kinderzimmers im Dachgeschoss begründet. Zudem seien laut Bauherrn in der näheren Umgebung bereits Schleppdachgauben vorhanden. Diese Behauptung widerlegte das VG-Bauamt, dies konnte bei einer Besichtigung zwar zulässige Gauben, aber keine Schleppdachgauben feststellen. Der Bürgermeister äußerte weiter, dass für ihn der Bauplan nicht problematisch wäre, wenn die Gaube geteilt würde. Bei der anschließenden Diskussion kristallisierte sich heraus, dass das Baugrundstück am kaum bebauten Westrand des Bebauungsplans „Am Kellerberg 1“ liege und durch die Bürgermeister-Keisinger-Straße vom östlich gelegen, dicht bebauten Baugebiet getrennt sei. Deshalb könne die Gaube auch keinen Nachbarn stören und beeinträchtigen. Michaela Leinweber war der Meinung, hier läge keine besondere Härte zur Befreiung vor, man solle dem Bauherrn doch aus menschlicher Sicht die Chance geben, sein Vorhaben zu verwirklichen. Dem schloss sich das Gremium einstimmig an und genehmigte die Befreiung.

Der Gemeinderat hat im November 2020 die neu kalkulierte Abwassersatzung beschlossen. Ab Januar 2021 wird das Schmutzwasser für ein Jahr pro Kubikmeter 1,79 Euro und das Niederschlagswasser je eingeleiteten Kubikmeter Abflussmenge 12 Cent kosten. Damit die neue Satzung auch in Kraft treten kann, wurde sie nun einstimmig verabschiedet.

Bürgermeister Mayer dankte allen, die zum Gelingen der Nikolausaktion beigetragen hätten und wünschte frohe Weihnachten. Weiter machte er aufmerksam, dass jedes Jahr der Räumdienst behindert wird, da die Straßen zugeparkt seien. Wenn nicht ein Mindestabstand von zwei Metern befahrbar sei, setzt die Gemeinde dort kein Räumfahrzeug ein.

Stephanie Schütz wollte wissen, ob der Stadel auf einer Wiese rechtens sei. Bis zu 100 Quadratmeter Grundfläche oder 140 Quadratmeter Dachfläche seien für Landwirte genehmigungsfrei, antwortete der Bürgermeister.

