Schon mehr als 100 Videos: Wie die DJK Breitenthal ihre Mitglieder im Lockdown fithält

Plus Vroni Kreuzer-Jakob und die Turnabteilung der DJK Breitenthal drehen seit Wochen jeden Tag Trainingsvideos. Dahinter steckt jede Menge Arbeit.

Von Gertrud Adlassnig

Die Turnhallen sind geschlossen, Privatpersonen angewiesen, auf Distanz zu gehen und ihre sportlichen Ambitionen im Wohnzimmer oder auf dem Spazierweg auszuleben. Gerade für Menschen, die regelmäßig in Gruppen turnen, Gymnastik machen oder tanzen, ist diese isolierte Situation schwer erträglich. Ohne Anregung von außen, ohne Programm obsiegt nicht selten der innere Schweinehund, der einem eine gemütliche Stunde auf dem Sofa einflüstern will. Die Breitenthaler haben es da ein bisschen einfacher. Die rührige Familie Jakob hält das Dorf auf Trab - mit selbstgedrehten Trainingsvideos.

Vroni Kreuzer-Jakob, ihre Töchter Rebekka und Pia und Enkelin Lotta machen Dampf. „Mein Antrieb war, den Senioren, die seit Jahren zu mir in die Gymnastik kommen, auch in diesen Isolationszeiten einen Anreiz zum Sporteln zu geben“, erklärt Vroni Kreuzer-Jakob. Um mit ihnen verbunden zu bleiben, nutzt die Übungsleiterin die sozialen Medien.

Facebook und Youtube sind für sie zum selbstverständlichen Werkzeug geworden, welche sie für ihre ehrenamtliche Arbeit einsetzt. „Begonnen hat alles mit WhatsApp, denn über diesen Messenger-Dienst sind wir auch sonst in der Gruppe miteinander verbunden“, berichtet sie. Doch der kann zwar Terminabsprachen erleichtern, aber er ist kein Medium, um Trainingseinheiten zu vermitteln. Dazu musste sie nach anderen Möglichkeiten suchen. Erleichtert wurde ihr der Weg in und durch Social Media durch die Berufe ihrer Töchter. Pia Jakob-Bock arbeitet im PR-Bereich in einem IT-Unternehmen, Rebekka Jakob ist Verantwortliche Redakteurin der Illertisser Zeitung. Für beide ist die Nutzung modernster technischer Kommunikationsmittel Alltag.

DJK Breitenthal: Die Turnabteilung ist digital gut aufgestellt

Und so war es nur ein kleiner Schritt für Mutter Vroni, ihre Trainerarbeit von der Turnhalle ins Wohnzimmer, wo einige der Filme entstanden, zu verlegen und via Internet zu ihren Gymnastik- und Sportfreunden zu kommen. Die Kurzfilme, mit einer üblichen Digitalkamera mit Videofunktion aufgenommen, werden dann von den Töchtern bearbeitet und online gestellt. Die zunächst angebotenen Liveübertragungen haben sich als wenig brauchbar erwiesen, da es immer wieder technische Probleme gab. „Das Gemeinschaftsgefühl bringt natürlich nur ein Live-Training, aber mit der neuen Lösung kann jeder Nutzer trainieren, wenn er Zeit hat“, wägt Pia Jakob-Bock die Vor- und Nachteile ab.

Die Töchter Pia Jakob-Bock und Rebekka Jakob sorgen im Familienteam für die funktionierende Technik und drehen selbst Trainingsfilme. Bild: Gertrud Adlassnig

Vroni Kreuzer-Jakob, stellvertretende Vorsitzende der DJK Breitenthal, beschränkt sich weder vor Ort noch digital auf Seniorenarbeit und hat mittlerweile auch ihre anderen Kurse, wie Kraft- und Körperschule und Bodyforming, digitalisiert. Dazu kommen Beiträge weiterer Trainerinnen aus den unterschiedlichen Bereichen der Turnabteilung. Auch der gemeinsame Auftritt mit der 16-jährigen Enkelin Lotta beim Eltern-Kind-Turnen wird aufgenommen. Dafür erarbeiten sich die beiden ein Drehbuch, in dem sie die einzelnen Übungen absprechen und die benötigte Zeit kalkulieren. „Inzwischen nimmt Lotta, die bei uns als Kindertanz-Trainerin im Einsatz ist, auch selbst Trainingsvideos auf“, erzählt Vroni Kreuzer-Jakob. Auf diese Weise sind seit Beginn des Lockdowns mehr als 100 Beiträge entstanden – jeden Tag ein neues Video.

Beim Videodreh der DJK Breitenthal geht alles streng nach den Corona-Regeln

Um die Fülle an Filmen drehen zu können, benötigt man Platz. Deshalb sind die Jakobs zum Filmen in die Turnhalle zurückgekehrt. Sobald Vroni Kreuzer-Jakobs beruflich geforderte Töchter Zeit haben, geht es in die Sportanlage, um dort die Aufnahmen zu machen. Da maximal nur zwei Jakob-Damen in der großen Halle aktiv sind, eine vor und eine hinter der Kamera, „sind wir ganz sicher, dass keine Corona-Beschränkungen verletzt werden“, erklärt Rebekka Jakob. Sie produziert hauptsächlich Tanzfitness-Videos. Als Trainerin und Abteilungsleiterin Turnen vermisst sie vor allem ihre Gruppen, die sie auch für Wettbewerbe vorbereitet. „Wir waren auf einem hervorragenden Weg, hin zur Meisterschaft“, bedauert sie, „und dann kam Corona und hat alle Aktivitäten und Wettkämpfe gestoppt. Ich fürchte, nach einer so langen Pause müssen wir fast wieder bei null anfangen.“

Um dieses Ziel zu erreichen, erzählt sie, sind inzwischen viele Übungsleiter und Coaches der Turnabteilung dabei, Training per Video anzubieten. Auch einen Adventskalender und ein virtuelles Winterfitnessevent gab es schon. „Es gibt natürlich auch ein paar Scheue, die nicht vor der Kamera stehen wollen. Die nutzen dann Karl, eine hölzerne Gliederpuppe, die in Bildsequenzen die einzelnen Bewegungsschritte darstellt.“

Trainingsvideos sind über Facebook, Instagram und Youtube abrufbar

Die Filme, die über Facebook, Instagram oder Youtube zu sehen sind (zu finden unter DJK Breitenthal Turnen), sollen die große Corona-Leere im Sport zumindest ein wenig ausfüllen. Ziel der Turnabteilung ist es, durch ein sehr breit gestreutes Trainingsangebot alle Mitglieder zu erreichen. Sie wollen verhindern, dass die Senioren ihre Beweglichkeit verlieren, die Kinder ihre Freude an der Bewegung einbüßen und es schaffen, dass alle zusammen ihre Corona-Pölsterchen in Muskeln umwandeln.

Das Angebot soll aber auch eine Werbung für den Verein sein. Die DJK Breitenthal ist ein katholischer, ökumenisch offener Sportverein, tolerant und integrativ. Seinen mehr als 700 Mitgliedern stehen allein in der wesentlich von Vroni Kreuzer-Jakob aufgebauten Turnabteilung 15 Übungsleiter und Trainerassistenten zur Verfügung, die sich durchweg ehrenamtlich einsetzen, betont die stellvertretende Vorsitzende. Und die Gemeinschaft ist dabei das Wichtigste.

