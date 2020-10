13:33 Uhr

Schüler in Krumbach bei Unfall mit Brandbeschleuniger schwer verletzt

Ein 15-Jähriger wollte in Krumbach Feuer mit Brandbeschleuniger in Gang bringen. Das hatte Folgen für ihn. Zudem gab es einen Unfall in Krumbach.

Ein 15-jähriger Schüler wollte in Krumbach am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr einen Holzofen nachbefeuern. Da das Feuer jedoch nicht richtig brannte, verwendete er laut Polizei Bioethanol als Brandbeschleuniger. Dies führte zu einer starken Verpuffung. Die Flammen erfassten den Schüler und verletzten diesen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er trug Brandverletzungen zweiten und dritten Grades davon und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert.

Pkw von Kranstütze erfasst Am Mittwoch, gegen 9.40 Uhr war ein 53-jähriger Lkw-Fahrer auf der Burgauer Straße in Krumbach unterwegs. An dem Lkw war ein Baukran angehängt. Während der Fahrt löste sich eine eiserne Fußstütze des Krans, die laut Polizei unsachgemäß gesichert war und schwenkte auf die Gegenfahrbahn aus. Dort fuhr zur gleichen Zeit eine 66-jährige Pkw-Fahrerin, deren Fahrzeug von der Stütze im Frontbereich getroffen wurde. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. (zg)

