Schülerrückkehr: FOS/BOS Krumbach ist bereit

Unterricht auf Abstand in der FOS/BOS Krumbach mit von der Firma Hauff Technik gespendeten Masken: (von links) Damian Kirsch, Lucy Gärtner, Adrian Miller und Veronika Munk.

Plus In die FOS/BOS kehren am Montag mehr als 200 Schüler zurück. Warum dies eine besondere Herausforderung ist.

Ab Montag sollen die Abschlussklassen wieder in die Schulen zurückkehren. Eine besondere Situation für die FOS/BOS in Krumbach. Denn zwei Drittel ihrer Schülerinnen und Schüler kehren dann zurück, rund 200 in neun Abschlussklassen.

Hinter der Schulleitung um Elvira Seibold liegen arbeitsintensive Tage. Nach vier Wochen Online-Unterricht mussten nun das Prüfungssystem und die Notenerstellung komplett umgestellt werden. In einer Videokonferenz mit den Lehrkräften wurden offene Fragen zur Notenermittlung und dem weiteren Vorgehen geklärt. „In den vergangenen Wochen konnten Schüler und Lehrer auch zahlreiche positive Erfahrungen machen“, so Seibold. „Viele Lehrer haben Lernvideos erstellt, mit den Schülern gechattet, um Fragen zu klären und selbst über das Telefon wurden schwierige mathematische Probleme erörtert.“ Hygieneplan für den Alltag Nun geht der Blick auf den Montag. Denn es galt auch, die Hygienevorschriften im Schulalltag umzusetzen. Waschbecken in den Klassenzimmern mit berührungslosen Seifenspendern und Papierhandtuchspendern garantieren ein hygienisches Händewaschen. Und dank der neuen Einzeltische lassen sich die vorgeschriebenen Abstände leicht und übersichtlich einhalten. Statt des Pausenverkaufs gibt es einen Snackautomaten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Fast jede Klasse wird auf zwei Räume aufgeteilt. Eine besondere Herausforderung stellt die mündliche Abiturprüfung in englischer Sprache dar, denn sie wird in Gruppen durchgeführt, weshalb der Werkstattmeister der Schule Sichtwände baut, um den Schülern ein unbeeinträchtigtes Sprechen zu erlauben. Die Flure werden zum Problemzonen Eine Problemzone bei so vielen Schülern sind die Flure, in denen durch das Tragen einer Maske Sicherheit hergestellt werden soll. Doch Masken sind rar und teuer. Deshalb freut sich die Schulleiterin Seibold, dass die Firma Hauff Technik insgesamt 245 Masken für die Kollegen und 200 Schüler der 12. und 13. Klassen spendete - im Wert von knapp 3000 Euro. „Wir hätten keine Mittel, das Geld aufzubringen.“ Die zweite Tranche, die Masken für die zehnten und elften Klassen möchte dann die SMV spenden. Bei allen Fragen rund um das noch laufende Schuljahr gilt es auch, das kommende Schuljahr vorzubereiten. Da ist die FOS/BOS schon recht weit. „Wir sind froh, dass zum Zeitpunkt der Schulschließung die Anmeldungen für das kommende Schuljahr schon abgeschlossen waren, aber auch jetzt melden sich noch Schüler, die aufgenommen werden möchten. Durch das Online-Anmeldeverfahren können diese Nachzügler versorgt werden,“ versichert Seibold. (adl)

