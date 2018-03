19:30 Uhr

Schulbustür klemmt Ranzen ein: Kind verletzt

Beim Aussteigen wurde der Schulranzen eines Siebenjährigen in der Tür des Schulbusses eingeklemmt und der Schüler infolgedessen verletzt. (Symbolbild)

Beim Aussteigen wurde der Schulranzen eines Siebenjährigen in der Tür des Schulbusses eingeklemmt. Als die Tür öffnete fiel der Schüler zu Boden.

Ein siebenjähriger Schüler wollte am Mittwoch in Neuburg an der Kammel gegen 13 Uhr aus der hinteren Tür seines Schulbusses aussteigen, der Fahrer schloss die Tür des Schulbusses allerdings zu früh. Der Schulranzen blieb dadurch nach Angaben der Polizei im Bus, als sich der Bub bereits außerhalb des Fahrzeugs befand.

Als sich die Tür dann wieder öffnete, fiel das Kind zu Boden und verletzte sich dabei leicht, meldet die Polizei dazu in ihrem Bericht. MN

Themen Folgen