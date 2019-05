31.05.2019

Schulsystem für Ausländer verständlich erklärt

In Thannhausen gab es interkulturell vermitteltes Wissen, damit Eltern ihre Kinder besser unterstützen können

„Wie funktioniert eigentlich das Schulsystem in Bayern und wo finden Schüler sowie deren Eltern Unterstützung?“. Diese Fragen standen im Zentrum des Interkulturellen Elterninformationsnachmittages, der vor Kurzem an der Mittelschule Thannhausen stattgefunden hat.

Ziel der Veranstaltung war, neu zugewanderten Eltern einen Überblick über das Bayerische Schulsystem zu geben, damit sie ihre Kinder in der Schullaufbahn unterstützen können. Damit diese Informationen auch wirklich verstanden werden, haben die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, Ramona Beck, und die Beratungsrektorin Claudia Haas, als Initiatorinnen der Veranstaltung, einen besonderen Aufbau gewählt: Die Teilnehmenden saßen gemeinsam mit einem Fremdsprachenbegleiter in sogenannten „Sprachinseln“ zusammen, wobei die Informationen direkt in die jeweiligen Muttersprachen der Eltern (in diesem Fall: Arabisch, Kroatisch, Türkisch und Rumänisch) übersetzt wurden.

„Wir führen den Informationsnachmittag zum Schulsystem für neuzugewanderte Eltern bereits zum dritten Mal durch. Es ist immer wieder eine Herausforderung, unser komplexes Schulsystem in möglichst einfachen Worten zu erklären und trotzdem auf all die verschiedenen Wege und Übertrittsmöglichkeiten einzugehen“, so Claudia Haas, die den Vortrag zum Schulsystem gehalten hat.

Im zweiten Teil der Veranstaltung konnten die Eltern mit Fachkräften verschiedener Beratungseinrichtungen in den direkten Austausch treten: Vertreter der Inklusionsberatungsstelle, der Schulberatung, des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes und der Jugendsozialarbeit an Schulen haben ihre Arbeit vorgestellt. Die Eltern hatten somit die Möglichkeit, direkt Fragen zu den verschiedenen Angeboten zu stellen, was auch intensiv genutzt wurde. „Wir können zufrieden sein mit dem Verlauf der Veranstaltung. Die anwesenden Eltern waren interessiert und wir hoffen, dass sie die Informationen zum Schulsystem und zu Beratungsstellen auch in ihrem Umfeld streuen und somit als Multiplikatoren fungieren“, zieht die Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, Beck, eine positive Bilanz zur Veranstaltung. Für das kommende Schuljahr sind in Burgau und Krumbach weitere Informationsveranstaltungen zum Schulsystem geplant sowie zum Dualen Ausbildungssystem, die im November an den Berufsschulstandorten Günzburg und Krumbach stattfinden werden. (zg)

Themen Folgen