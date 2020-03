11.03.2020

Schulterschluss von SPD und Grünen beim Landrat?

Schadet ein schlechtes Wahlergebnis der SPD? Wie kann der Bürger für die Kommunalpolitik mobilisiert werden?

Ein starkes Finale bekam der vom SPD-Ortsverein organisierte „Politische Abend zur Kommunalpolitik“ durch zwei Fragen von Wolfgang Gall. Er wollte wissen, warum die SPD auf Kreisebene eine eigene Kandidatin aufgestellt und nicht den Schulterschluss mit den Grünen gesucht habe. Ein Bündnis der SPD mit den Grünen schien Gall effektiver, nur gemeinsam könne man gegen den prominenten Kandidaten der CSU kräftig punkten. Andernfalls sei zu befürchten, dass die SPD lediglich ein einstelliges Ergebnis einfahre und schlechte Ergebnisse schadeten dem Ansehen der Partei.

Luise Bader, Landratskandidatin der SPD, begründete ihre Kandidatur damit, dass im Verbund mit den Grünen die ökologischen Themen die Priorität bekommen hätten, das Soziale zweitrangig geblieben wäre. Das Soziale aber müsse für die SPD unbedingt Vorrang haben, dafür wolle sie kämpfen. Renate Förner unterstützte das Argument von Bader: Da die Grünen einen prominenten Bewerber aufgestellt hätten, wäre die SPD bei einem Zusammenschluss klar der schwächere Partner geworden. Auch Ortsvorsitzender Gerd Olbrich widersprach Gall. Profil gewinne eine Partei am besten durch einen eigenen Kandidaten. Olbrich vertrat die Ansicht, die gleichzeitige Kandidatur von Luise Bader und Maximilian Deisenhofer erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Wahl des Landrates zu einer Stichwahl komme.

Die zweite Frage von Wolfgang Gall zielte auf die im Verlauf des Wahlkampfes immer wieder thematisierte Bürgerbeteiligung. Abgesehen von den beiden ordentlich besuchten Podiumsdiskussionen der drei Bürgermeisterkandidaten seien Interesse und Beteiligung der Bürger in Sachen Kommunalpolitik Mangelware. Gall regte an, neue Möglichkeiten zu erproben, die Bürger für die Lokalpolitik zu mobilisieren. Er schlug einen regelmäßigen kommunalpolitischen Stammtisch vor. Gerd Olbrich fand den Vorstoß von Wolfgang Gall produktiv. Einen kommunalpolitischen Stammtisch könne er sich gut vorstellen, denn hier profitierten die örtlichen Politiker von den Ideen der Bürger und bekämen ein Feedback für ihre Politik. Olbrich meinte in diesem Zusammenhang, man sollte auch das Thema Bürgerversammlung einmal ganz neu denken. Bürgerversammlungen würden vielfach nur noch als lästige Pflichtveranstaltungen empfunden, die zu sehr im Allgemeinen und Unverbindlichen operierten. Themenorientierte oder altersgruppenspezifische Bürgerversammlungen könnten deutlich attraktiver für die Bürger sein und mehr bewirken. Solche Versammlungen sollten einen neuen Namen bekommen, beispielsweise „Bürger-Workshop“ oder „Bürgertreff“.

Vor der finalen Diskussionsrunde hatten Luise Bader und Gerd Olbrich ihre Positionen dargelegt. Bader formulierte einige klare und konkrete Maßnahmen einer künftigen Politik im Landkreis, beispielsweise die Einrichtung einer Dialysestation in der Kreisklinik in Krumbach und einer landkreiseigenen Baugesellschaft. Gerd Olbrich erneuerte seine These, die SPD sei die einzige Partei im Thannhauser Stadtrat, die einen klaren Kurs fahre. Er belegte seine These an den Beispielen Kinderbetreuung und Hochwasserschutz. Olbrich befürwortete einen Citymanager, erklärte, dass die Wohnbaugesellschaft wichtig sei für das Mietpreisgefüge in der Stadt und die Kommune Vorreiter sein müsse beim Klimaschutz. Unverständlich sei ihm, dass die anderen Fraktionen den Beschluss, das ehemalige Rathaus abzureißen, revidiert hätten und das marode Gebäude erhalten wollten.

Günter Meindl kritisierte, dass die Stadt das ehemalige Schullandheim der Stadt Augsburg gekauft habe. Sinnvoller wäre es gewesen, das ehemalige Kreisaltenheim zu erwerben. Dieser Standort hätte eine viel bessere Lage und hätte ungleich mehr und bessere Gestaltungsmöglichkeiten geboten. (hli)

