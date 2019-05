30.04.2019

Schuster ist Dienstleister für die Landwirtschaft

Lohnunternehmen und Landtechnik Edmund Schuster aus Obergessertshausen steht auf zwei festen Beinen. Mit in der Firma ist ein Ex-Azubi, der sogar Bundessieger wurde.

Von Peter Wieser

Die landwirtschaftlichen Flächen sind da und sie werden es auch weiter sein. Lohnunternehmer Edmund Schuster, der sich mit seinem Betrieb im Aichener Ortsteil Obergessertshausen gleichzeitig auf Landtechnik spezialisiert hat, kann optimistisch in die Zukunft blicken. „Die landwirtschaftlichen Betriebe werden größer, der einzelne Landwirt kann nicht mehr alles selbst bewältigen“, sagt Schuster. Mit der Auftragslage sei er zufrieden. Ackern, Säen, Ernten – in dem Unternehmen sind sämtliche landwirtschaftliche Dienstleistungen, ausgenommen Pflanzenschutz, eng mit dem Verkauf und der Reparatur von Landmaschinen, speziell der Hersteller Fendt und Claas, verknüpft. Nur auf einer Linie zu fahren – das wäre schwieriger, fügt Schuster hinzu.

Maschinengemeinschaft bereits in den 50er Jahren im Elternhaus des Firmeninhabers

Hervorgegangen ist das Unternehmen aus der Landwirtschaft seiner Eltern, Helmut und Rosemarie Schuster. Dort gab es bereits in den 50er Jahren nach dem Erwerb eines Mähdreschers eine Maschinengemeinschaft. Edmund Schuster selbst gründete mit 18 Jahren mit einem Maishäcksler einen Lohnbetrieb. Nach und nach wurde der Maschinenpark erweitert, 2003 kam die Werkstatt hinzu und 2008 wurde im neuen Gewerbegebiet „Im Grund“ eine Maschinenhalle mit Werkstatt, mit Büro- und Sozialräumen neu gebaut. Durch den zentralen Standort umfasst der Bereich Landtechnik ein Einzugsgebiet von Kunden aus dem Raum Krumbach über Mindelheim bis Schwabmünchen. Das Lohnunternehmen, in dem heute 20 Maschinen in Einsatz sind, deckt einen Bereich im Umkreis von rund 30 Kilometern ab. Für einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb würde sich ein großer Maschinenpark nicht rechnen. Allein der Kauf eines Mähdreschers mit einem vier Meter breiten Schneidwerk bedeute schnell eine Investition im sechsstelligen Bereich, bei einem Maishäcksler übersteige eine solche mehr als das Doppelte, erklärt Schuster.

Mitte April Ackern und Säen, im Mai folgt der erste Schnitt und ab Juni wird gepresst. Das Dreschen sei besonders stressig, bemerkt Edmund Schuster. Gerade da sei man extrem vom Wetter abhängig. Im letzten Jahr seien die Bedingungen ideal gewesen. Für ihn sei Ziel, sich als Dienstleister ständig an die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden anzupassen und diesen mit modernster Technik eine stets gleichbleibend hohe Qualität zu bieten.

Zurück zur Landtechnik: Seit 2005 bildet das Unternehmen aus – jedes Jahr mit einem Auszubildenden zum Landwirtschafts- und Baumaschinenmechatroniker. Dreieinhalb Jahre dauert in der Regel die Ausbildung. Bis jetzt habe es immer mit dem Nachwuchs funktioniert, sagt Edmund Schuster. Einer davon ist Nikolas Mayr (20) aus Kutzenhausen. Seine Gesellenprüfung hat er im letzten Jahr mit dem besten Ergebnis in ganz Schwaben abgeschlossen. Dann kam der Landesentscheid mit weiteren praktischen Prüfungen, in dem er als Bester in Bayern hervorging. Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks, der seit 1951 ausgetragen wird, wurde er in seinem Beruf mit sieben anderen Teilnehmern aus Schwaben Bundessieger. Derzeit besucht er die Meisterschule. Nikolas Mayr bringt es auf den Punkt: Man muss alles über die ganze Palette an landwirtschaftlichen Maschinen wissen - von der Elektronik und Mechanik bis hin zu den regelmäßigen Kundendiensten.

Lohnunternehmen und Landtechnik Edmund Schuster ist ein klassischer Familienbetrieb mit sieben weiteren festen und zusätzlichen saisonalen Mitarbeitern „Die Familie steht dahinter“, sagt Edmund Schuster. Das sei ideal. Man habe jetzt eine Größe erreicht, in der noch alles überschaubar sei.

