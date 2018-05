vor 2 Min.

Schwabengilde empfängt Kulturpartner

Der Wagenhöffner Chor (hier bei der Einweihung des kleinen Kulturhauses "Beim Schwung" in Thannhausen) besucht die Mindelstadt wieder zu Pfingsten.

Der Wagenhöffner Chor aus Ungarn im Haus beim Schwung. Was die Pfingstbegegnung mit den Donauschwaben bietet.

Der Wagenhöffner Chor ein reiner Frauenchor, beheimatet in der ungarischen donauschwäbischen Gemeinde Csolnok, reist anlässlich der 25-jährigen Partnerschaftsfeierlichkeit mit Jettingen an Pfingsten ins Schwabenland. Seit über zehn Jahren sind die Kulturträger Frauenchor, Tanzlmusik und Volkstanzgruppe, mit der Schwabengilde aus Thannhausen im wechselseitigen Kulturaustausch. Beide Vereine haben sich der Pflege des Kulturgutes aus Musik, Tanz und Gesang verschrieben und beleben dieses bei Treffen in ganz Europa.

Dieses Jahr haben sie die kommunale Begegnung der Gemeinde Csolnok (Ungarn) mit ihrer Partnergemeinde Jettingen (Schwaben) genutzt, um die Schwabengilde in Thannhausen zu besuchen.

Seit über einem Jahr, ist diese Begegnung geplant und erlebt nun am Pfingstsonntag, 20. Mai, die freundschaftliche musikalische Begegnung. Der plötzliche Tod des Organisators Hans Lenk, (Schwabengilde)hat eine Programmänderung zur Folge.

Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen

Zu folgenden Veranstaltungen sind alle Interessierten an den Kulturpartnerschaften und Freunde der Schwabengilde herzlich eingeladen: Sonntag, 14 Uhr - Stadionkapelle Thannhausen: Abschied für einen Freund, Serenade mit Marienliedern und Volksmusik; 15.30 Uhr- „Beim Schwung“ - Frühmeßstrasse 18: „Die Donauschwaben – Heimat von gestern“; gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen mit Geschichten aus dem Leben der Donauschwaben, vorgetragen von Agotha Hars, Heimatliedern der Donauschwaben, gesungen vom Wagenhöffner Chor und der musikalischen Umrahmung der Gruppe Schwabenstreich (Schwabengilde)

Die Schwabengilde lädt zu beiden Terminen herzlich ein. Der Eintritt ist frei; um eine Spende zu Gunsten der Donauschwaben wird gebeten. (zg)

