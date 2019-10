vor 4 Min.

Schwäbisches Literaturschloss kürt Ehrenmitglied

Neue länderübergreifende Aktionen des Vereins für schwäbische Literatur. Warum Jürgen Reichert geehrt wurde.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Zum ersten Mal vergab der Verein „Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten“ eine Ehrenmitgliedschaft. Einstimmig hatte der Vorstand beschlossen, die Verbundenheit des Vereins mit dem Bezirkstagspräsidenten a.D. Jürgen Reichert auf diese Weise auszudrücken. Prof. Dr. Klaus Wolf, 1. Vorsitzender des Vereins, hob in seiner Laudatio zwei Verdienste von Jürgen Reichert hervor. Als Schirmherr habe er viele bedeutende Aktionen des Vereins unterstützt, zuletzt die großartigen „Jedermann“-Aufführungen im Sommer 2018.

Maßgeblich beteiligt sei Reichert auch am Zustandekommen des deutschlandweit ersten digitalen Literaturatlasses gewesen, der vom Verein entwickelt und im Internet nutzbar gemacht wird.

2020 wieder bedeutende Autoren nach Edelstetten holen

Erneut länderübergreifend wird der vom Verein alljährlich organisierte Literarische Salon am Himmelfahrtstag 2020 ausgerichtet sein, erklärte Wolf im Rahmen der Mitgliederversammlung. Literatur aus Schwaben und seiner Partnerregion Bukowina soll an diesem Termin in Begegnungen von Autoren und Literaturwissenschaftlern aus beiden Regionen lebendig werden.

Der Salon 2019 war Kaiser Maximilian gewidmet gewesen, dessen Leben und Wirken interdisziplinäre und internationale Beiträge fassbar machten. Wolf verwies auf die im Berichtszeitraum durchgeführten Autorenlesungen von Georg Klein und Alois Prinz. Man werde auch 2020 wieder bedeutende Autoren in den Landkreis holen, wie man auch einen weiteren Mundart-Poetry-Slam zur Vergabe des Robert-Naegele-Preises 2010 organisieren werde.

