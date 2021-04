Schwerer Unfall auf der B16 bei Ellzee: Transporter nimmt Jeep die Vorfahrt

Auf der Kreuzung Bahnhofstraße/B16 bei Ellzee sind zwei Autos zusammengestoßen. Die Strecke war rund eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt.

Auf der B16 hat sich am Montagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei kam ein 58-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus Richtung Behlingen auf der Bahnhofstraße (Kreisstraße GZ1) zur B16 und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Das dort stehende Stop-Zeichen übersah er dabei offenbar und nahm einem auf der B16 von rechts kommenden Jeep die Vorfahrt. Auf der Kreuzung stießen die beiden Autos zusammen. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leicht bis mittelschwer verletzt und zur ärztlichen Behandlung in das Kreiskrankenhaus Günzburg eingeliefert. Der 53-jährige Fahrer des Jeeps wurde mit einem aus Augsburg herbeorderten Rettungshubschrauber abtransportiert. Entgegen erster Meldungen wurden die beiden Fahrer nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt - jedoch lösten bei beiden Autos die Airbags aus.

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die Bundesstraße 16 war für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren zwei Rettungswägen des BRK Krumbach und BRK Babenhausen, ein Notarztfahrzeug des BRK Weißenhorn und ein Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Günzburg. Die Feuerwehren Ellzee, Wattenweiler und Ichenhausen kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle und die Verkehrslenkung. Sie halfen zudem bei der Reinigung der Unfallstelle. (AZ, obes)